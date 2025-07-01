01 luglioGAS E ACQUA
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 08-05-2025 - Articolo 36 - Parte normativa - Capitolo IX - Trattamento economico ACCR del 08-05-2025
Adempimento
Minimi tabellari integrati

Liv.

Par.

Decorrenze

1.7.2025

1.7.2026

1.7.2027

1.10.2027

Euro

Q

200,74

3.493,60

3.577,50

3.661,40

3.731,31

8

181,29

3.154,98

3.230,75

3.306,52

3.369,66

7

167,50

2.915,01

2.985,02

3.055,03

3.113,37

6

153,69

2.674,75

2.738,99

2.803,23

2.856,76

5

139,96

2.435,69

2.494,19

2.552,69

2.601,44

4

131,42

2.287,08

2.342,01

2.396,94

2.442,72

3

122,95

2.139,70

2.191,09

2.242,48

2.285,31

2

111,15

1.934,30

1.980,76

2.027,22

2.065,94

1

100,00

1.740,34

1.782,14

1.823,94

1.858,78

 
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