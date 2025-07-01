|
Liv.
|
Par.
|
Decorrenze
|
1.7.2025
|
1.7.2026
|
1.7.2027
|
1.10.2027
|
Euro
|
Q
|
200,74
|
3.493,60
|
3.577,50
|
3.661,40
|
3.731,31
|
8
|
181,29
|
3.154,98
|
3.230,75
|
3.306,52
|
3.369,66
|
7
|
167,50
|
2.915,01
|
2.985,02
|
3.055,03
|
3.113,37
|
6
|
153,69
|
2.674,75
|
2.738,99
|
2.803,23
|
2.856,76
|
5
|
139,96
|
2.435,69
|
2.494,19
|
2.552,69
|
2.601,44
|
4
|
131,42
|
2.287,08
|
2.342,01
|
2.396,94
|
2.442,72
|
3
|
122,95
|
2.139,70
|
2.191,09
|
2.242,48
|
2.285,31
|
2
|
111,15
|
1.934,30
|
1.980,76
|
2.027,22
|
2.065,94
|
1
|
100,00
|
1.740,34
|
1.782,14
|
1.823,94
|
1.858,78
01 luglioGAS E ACQUA
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