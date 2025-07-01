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Liv.
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Par.
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Minimi attuali
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Supermin Fairo
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Totale
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Aumento 1.7.2025
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Nuovi minimi
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Aumento 1.7.2026
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Nuovi minimi
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Aumento 1.7.2027
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Nuovi minimi
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Q/1S
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120,5%
|
2.270,38
|
118,79
|
2.389,17
|
120,52
|
2.390,90
|
72,31
|
2.463,21
|
60,26
|
2.523,47
|
1
|
114,3%
|
2.157,12
|
108,46
|
2.265,58
|
114,28
|
2.271,40
|
68,57
|
2.339,97
|
57,14
|
2.397,12
|
2a
|
109,1%
|
2.061,48
|
100,71
|
2.162,19
|
109,07
|
2.170,55
|
65,44
|
2.235,99
|
54,53
|
2.290,52
|
2b
|
104,6%
|
1.977,98
|
95,03
|
2.073,01
|
104,57
|
2.082,55
|
62,74
|
2.145,29
|
52,28
|
2.197,58
|
3
|
100,0%
|
1.890,75
|
91,67
|
1.982,42
|
100,00
|
1.990,75
|
60,00
|
2.050,75
|
50,00
|
2.100,75
|
4
|
96,1%
|
1.817,18
|
88,31
|
1.905,49
|
96,12
|
1.913,30
|
57,67
|
1.970,97
|
48,06
|
2.019,03
|
5
|
93,3%
|
1.764,54
|
85,22
|
1.849,76
|
93,31
|
1.857,85
|
55,98
|
1.913,83
|
46,65
|
1.960,49
|
6
|
90,7%
|
1.715.05
|
82,63
|
1.797,68
|
90,68
|
1.805,73
|
54,41
|
1.860,14
|
45,34
|
1.905,48
|
7
|
86,3%
|
1.635,28
|
74,89
|
1.710,17
|
86,27
|
1.721,55
|
51,76
|
1.773,31
|
43,13
|
1.816,44
|
8
|
86,1%
|
1.631,19
|
74,89
|
1.706,08
|
86,08
|
1.717.25
|
51,64
|
1.768,89
|
43,03
|
1.811,92
01 luglioCOMPAGNIE AEREE STRANIERE - FAIRO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Con effetto dall’1.7.2025 i nuovi stipendi minimi mensili saranno i seguenti:
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