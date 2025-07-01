01 luglioCOMPAGNIE AEREE STRANIERE - FAIRO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 07-08-2025
Adempimento
Con effetto dall’1.7.2025 i nuovi stipendi minimi mensili saranno i seguenti:

Liv.

Par.

Minimi attuali

Supermin Fairo

Totale

Aumento 1.7.2025

Nuovi minimi

Aumento 1.7.2026

Nuovi minimi

Aumento 1.7.2027

Nuovi minimi

Q/1S

120,5%

2.270,38

118,79

2.389,17

120,52

2.390,90

72,31

2.463,21

60,26

2.523,47

1

114,3%

2.157,12

108,46

2.265,58

114,28

2.271,40

68,57

2.339,97

57,14

2.397,12

2a

109,1%

2.061,48

100,71

2.162,19

109,07

2.170,55

65,44

2.235,99

54,53

2.290,52

2b

104,6%

1.977,98

95,03

2.073,01

104,57

2.082,55

62,74

2.145,29

52,28

2.197,58

3

100,0%

1.890,75

91,67

1.982,42

100,00

1.990,75

60,00

2.050,75

50,00

2.100,75

4

96,1%

1.817,18

88,31

1.905,49

96,12

1.913,30

57,67

1.970,97

48,06

2.019,03

5

93,3%

1.764,54

85,22

1.849,76

93,31

1.857,85

55,98

1.913,83

46,65

1.960,49

6

90,7%

1.715.05

82,63

1.797,68

90,68

1.805,73

54,41

1.860,14

45,34

1.905,48

7

86,3%

1.635,28

74,89

1.710,17

86,27

1.721,55

51,76

1.773,31

43,13

1.816,44

8

86,1%

1.631,19

74,89

1.706,08

86,08

1.717.25

51,64

1.768,89

43,03

1.811,92

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ