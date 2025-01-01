01 luglioPETROLIO (INDUSTRIA PRIVATA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACC del 10-07-2025 ACCR del 16-04-2025 - Articolo 34 - Parte III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Adempimento

1.1.2025

1.7.2025

1.12.2025

1.1.2026

1.7.2026

1.7.2027

Liv.

C.R.E.A.

Par.

Minimi

Crea

Minimi

Minimi

Minimi

Minimi

Minimi

1

5

180,85

3.527,35

453,26

3.513,55

3.554,94

3.582,54

3.658,42

3.748,10

4

362,61

3

271,96

2

181,31

1

90,65

2

4

163,79

3.194,54

271,97

3.182,05

3.219,54

3.244,53

3.313,25

3.394,47

3

203,98

2

135,98

1

67,99

3

4

148,33

2.893,05

243,72

2.881,73

2.915,68

2.938,31

3.000,55

3.074,11

3

182,79

2

121,86

1

60,93

4

4

131,08

2.556,61

213,57

2.546,61

2.576,61

2.596,61

2.651,61

2.716,61

3

160,18

2

106,79

1

53,39

5

4

114,95

2.242,00

181,33

2.233,24

2.259,54

2.277,08

2.325,31

2.382,32

3

136

2

90,66

1

45,33

0

0

6

0

100

1.950,43

0

1.942,80

1.965,69

1.980,95

2.022,90

2.072,49

 
 

Liv.

E.D.R. 1.3.2025

E.D.R. 1.7.2025

E.D.R. 1.1.2026

1

46,91

60,71

70,37

2

42,48

54,98

63,73

3

38,47

49,79

57,7,1

4

34,00

44,00

51,00

5

29,82

38,59

44,73

6

25,94

33,57

38,91

 
 
 
 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ