|
1.1.2025
|
1.7.2025
|
1.12.2025
|
1.1.2026
|
1.7.2026
|
1.7.2027
|
Liv.
|
C.R.E.A.
|
Par.
|
Minimi
|
Crea
|
Minimi
|
Minimi
|
Minimi
|
Minimi
|
Minimi
|
1
|
5
|
180,85
|
3.527,35
|
453,26
|
3.513,55
|
3.554,94
|
3.582,54
|
3.658,42
|
3.748,10
|
4
|
362,61
|
3
|
271,96
|
2
|
181,31
|
1
|
90,65
|
2
|
4
|
163,79
|
3.194,54
|
271,97
|
3.182,05
|
3.219,54
|
3.244,53
|
3.313,25
|
3.394,47
|
3
|
203,98
|
2
|
135,98
|
1
|
67,99
|
3
|
4
|
148,33
|
2.893,05
|
243,72
|
2.881,73
|
2.915,68
|
2.938,31
|
3.000,55
|
3.074,11
|
3
|
182,79
|
2
|
121,86
|
1
|
60,93
|
4
|
4
|
131,08
|
2.556,61
|
213,57
|
2.546,61
|
2.576,61
|
2.596,61
|
2.651,61
|
2.716,61
|
3
|
160,18
|
2
|
106,79
|
1
|
53,39
|
5
|
4
|
114,95
|
2.242,00
|
181,33
|
2.233,24
|
2.259,54
|
2.277,08
|
2.325,31
|
2.382,32
|
3
|
136
|
2
|
90,66
|
1
|
45,33
|
0
|
0
|
6
|
0
|
100
|
1.950,43
|
0
|
1.942,80
|
1.965,69
|
1.980,95
|
2.022,90
|
2.072,49
|
Liv.
|
E.D.R. 1.3.2025
|
E.D.R. 1.7.2025
|
E.D.R. 1.1.2026
|
1
|
46,91
|
60,71
|
70,37
|
2
|
42,48
|
54,98
|
63,73
|
3
|
38,47
|
49,79
|
57,7,1
|
4
|
34,00
|
44,00
|
51,00
|
5
|
29,82
|
38,59
|
44,73
|
6
|
25,94
|
33,57
|
38,91