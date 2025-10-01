01 luglioLATERIZI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 31-10-2025 - Articolo 21 - Parte Generale - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Adempimento
Tabella dei minimi mensili contrattuali
I minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:

 

1ª Tranche

2ª Tranche

3ª Tranche

Minimi

 

1.10.2025

1.7.2026

1.7.2027

1.7.2028

220

145,59

88,97

88,97

8,09

185

122,43

74,82

74,82

6,80

151

99,93

61,07

61,07

5,55

143

94,63

57,83

57,83

5,26

136

90,00

55,00

55,00

5,00

126

83,38

50,96

50,96

4,63

117

77,43

47,32

47,32

4,30

100

66,18

40,44

40,44

3,68

 

LATERIZI (INDUSTRIA) DA 01.07.2026

Livelli

Minimo

A S

2.491,59

A

2.095,20

B

1.710,15

C S

1.617,95

C

1.539,23

D

1.430,08

E

1.326,05

F

1.134,43
 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ