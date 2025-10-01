|
|
1ª Tranche
|
2ª Tranche
|
3ª Tranche
|
Minimi
|
|
1.10.2025
|
1.7.2026
|
1.7.2027
|
1.7.2028
|
220
|
145,59
|
88,97
|
88,97
|
8,09
|
185
|
122,43
|
74,82
|
74,82
|
6,80
|
151
|
99,93
|
61,07
|
61,07
|
5,55
|
143
|
94,63
|
57,83
|
57,83
|
5,26
|
136
|
90,00
|
55,00
|
55,00
|
5,00
|
126
|
83,38
|
50,96
|
50,96
|
4,63
|
117
|
77,43
|
47,32
|
47,32
|
4,30
|
100
|
66,18
|
40,44
|
40,44
|
3,68
|
LATERIZI (INDUSTRIA) DA 01.07.2026
|
Livelli
|
Minimo
|
A S
|
2.491,59
|
A
|
2.095,20
|
B
|
1.710,15
|
C S
|
1.617,95
|
C
|
1.539,23
|
D
|
1.430,08
|
E
|
1.326,05
|
F
|
1.134,43