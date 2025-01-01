01 luglioLAPIDEI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 14-07-2025 - Articolo 8
Adempimento
Minimi tabellari mensili
 

Cat.

Par.

1.1.2025

Dall’1.7.2025

Dall’01.7.2026

Dall’1.7.2027

As

200

2.209,48

2.327,13

2.444,78

2.562,43

A

184

2.032,62

2.140,86

2.249,10

2.357,34

B

150

1.657,04

1.745,28

1.833,52

1.921,76

CS

144

1.591,01

1.675,72

1.760,43

1.845,14

C

136

1.502,64

1.582,64

1.662,64

1.742,64

D

128

1.417,02

1.492,31

1.567,60

1.642,89

E

118

1.306,29

1.375,70

1.445,11

1.514,52

F (*)

100

1.106,02

1.164,84

1.223,66

1.282,48

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