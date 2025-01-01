|
Cat.
|
Par.
|
1.1.2025
|
Dall’1.7.2025
|
Dall’01.7.2026
|
Dall’1.7.2027
|
As
|
200
|
2.209,48
|
2.327,13
|
2.444,78
|
2.562,43
|
A
|
184
|
2.032,62
|
2.140,86
|
2.249,10
|
2.357,34
|
B
|
150
|
1.657,04
|
1.745,28
|
1.833,52
|
1.921,76
|
CS
|
144
|
1.591,01
|
1.675,72
|
1.760,43
|
1.845,14
|
C
|
136
|
1.502,64
|
1.582,64
|
1.662,64
|
1.742,64
|
D
|
128
|
1.417,02
|
1.492,31
|
1.567,60
|
1.642,89
|
E
|
118
|
1.306,29
|
1.375,70
|
1.445,11
|
1.514,52
|
F (*)
|
100
|
1.106,02
|
1.164,84
|
1.223,66
|
1.282,48
01 luglioLAPIDEI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Minimi tabellari mensili
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