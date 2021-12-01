01 luglioENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI - FEDERCULTURE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 30-04-2026 - Allegato B - Allegati ACCR del 30-04-2026 - Allegato A - Allegati
Adempimento
Tabella B1 - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro da corrispondersi per 14 mensilità

Inquadramento

Scala parametrica

Retribuzione base dall’1.12.2021

Incremento tabellari dall’1.12.2024

Retribuzione base dall’1.12.2024

Euro

I - Fascia -Livello I

100,00

1.446,38

108,47

1.554,85

I - Fascia -Livello II

101,60

1.469,56

110,21

1.579,77

I - Fascia -Livello III

105,39

1.524,34

114,31

1.638,65

I - Fascia -Livello IV

106,99

1.547,52

116,05

1.663,57

I - Fascia -Livello V

113,31

1.638,87

122,90

1.761,77

I - Fascia -Livello VI

116,71

1.688,02

126,59

1.814,61

I - Fascia -Livello VII

119,09

1.722,49

129,17

1.851,66

II - Fascia -Livello I

116,71

1.688,02

126,59

1.814,61

II - Fascia -Livello II

121,47

1.756,96

131,76

1.888,72

II - Fascia -Livello III

124,89

1.806,43

135,47

1.941,90

II - Fascia -Livello IV

129,50

1.873,01

140,46

2.013,47

II - Fascia -Livello V

132,97

1.923,20

144,23

2.067,43

III - Fascia -Livello I

129,50

1.873,01

140,46

2.013,47

III - Fascia -Livello II

136,44

1.973,39

147,99

2.121,38

III - Fascia -Livello III

142,40

2.059,65

154,46

2.214,11

III - Fascia -Livello IV

156,94

2.270,01

170,23

2.440,24

III - Fascia -Livello V

164,84

2.384,18

178,80

2.562,98

III - Fascia -Livello VI

168,50

2.437,15

182,77

2.619,92

Area Quadri - Livello Q1

174,00

2.516,63

188,73

2.705,36

Area Quadri - Livello Q2

205,32

2.969,77

222,71

3.192,48

Tabella B2 - Retribuzione oraria e giornaliera dall’1.12.2024

Inquadramento

Retribuzione base dall’1.12.2024

Retribuzione oraria

Retribuzione giornaliera

Euro

I - Fascia - Livello I

1.554,85

9,60

59,80

I - Fascia - Livello II

1.579,77

9,75

60,76

I - Fascia - Livello III

1.638,65

10,12

63,03

I - Fascia - Livello IV

1.663,57

10,27

63,98

I - Fascia - Livello V

1.761,77

10,88

67,76

I - Fascia - Livello VI

1.814,61

11,20

69,79

I - Fascia - Livello VII

1.851,66

11,43

71,22

Il - Fascia - Livello I

1.814,61

11,20

69,79

II - Fascia - Livello II

1.888,72

11,66

72,64

II - Fascia - Livello III

1.941,90

11,99

74,69

II - Fascia - Livello IV

2.013,47

12,43

77,44

II - Fascia - Livello V

2.067,43

12,76

79,52

III - Fascia - Livello I

2.013,47

12,43

77,44

III - Fascia - Livello II

2.121,38

13,10

81,59

III - Fascia - Livello III

2.214,11

13,67

85,16

III - Fascia - Livello IV

2.440,24

15,06

93,86

III - Fascia - Livello V

2.562,98

15,82

98,58

III - Fascia - Livello VI

2.619,92

16,17

100,77

Area Quadri - Livello Q1

2.705,36

16,70

104,05

Area Quadri - Livello Q2

3.192,48

19,71

122,79

Tabella B3 - Retribuzione lavoratori assunti a partire dall’1.7.2026 (per i lavoratori in forza al 30.6.2026, v. Allegato A)

Inquadramento

Scala parametrica

Retribuzione base dall’1.7.2026

Retribuzione oraria

Retribuzione giornaliera

Euro

I - Area - Livello A

100,00

1.554,85

9,60

59,80

I - Area - Livello B

105,39

1.638,65

10,12

63,03

I - Area - Livello C

106,99

1.663,57

10,27

63,98

II - Area - Livello A

116,71

1.814,61

11,20

69,79

II - Area - Livello B

121,47

1.888,72

11,66

72,64

II - Area - Livello C

124,89

1.941,90

11,99

74,69

III - Area - Livello A

129,50

2.013,47

12,43

77,44

III - Area - Livello B

136,44

2.121,38

13,10

81,59

III - Area - Livello C

156,94

2.440,24

15,06

93,86

III - Area - Livello D

168,50

2.619,92

16,17

100,77

Area Quadri - Livello Q1

174,00

2.705,36

16,70

104,05

Area Quadri - Livello Q2

205,32

3.192,48

19,71

122,79

Tabella B4 - Indennità di Funzione Quadri

Livello Q1

Livello Q2

euro 281,47

euro 562,93

Tabella B5 - Valori E.A.R.

Area A

euro 11,62

Area B

euro 15,49

Area C

euro 19,36

Area D

euro 23,23

L'Allegato A al C.C.N.L. è sostituito dal seguente:
I lavoratori e le lavoratrici in forza alla data del 30.6.2026 saranno inquadrati nella nuova classificazione introdotta dall'Accordo di Rinnovo del 30.4.2026 secondo i criteri illustrati nella seguente Tabella di raccordo (Tabella A.1).
L'eventuale differenza con la retribuzione stabilita nella Tabella della nuova classificazione (Tabella A.2) è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di Legge e C.C.N.L..
Tale elemento, quantificato nella seguente Tabella A.3, sarà dovuto ai soli lavoratori e lavoratrici in forza al 30.6.2026 reinquadrati nella nuova classificazione e sarà inoltre rivalutato, ad ogni futuro rinnovo contrattuale, con la medesima percentuale di aumento stabilita per la retribuzione tabellare.
Tabella A.1: raccordo tra i sistemi di classificazione del C.C.N.L.

Nuova classificazione (Accordo di Rinnovo del 30.4.2026)

Vecchia classificazione (Accordo di Rinnovo del 28.12.2022)

I - Area - Livello A

I - Fascia - Livello I (ex livello A1) I - Fascia - Livello II (ex livello A2)

I - Area - Livello B

I - Fascia - Livello III (ex livello A3)

I - Area- Livello C

I - Fascia - Livello IV (ex livello B1) I - Fascia - Livello V (ex livello B2) I - Fascia - Livello VI (ex livello B3) I - Fascia - Livello VII (nuovo livello)

II - Area - Livello A

II - Fascia - Livello I (ex livello B3)

II - Area - Livello B

II - Fascia - Livello II (ex livello Cl) II - Fascia - Livello III (ex livello C2) II - Fascia - Livello IV (nuovo livello C3)

II - Area - Livello C

II - Fascia - Livello V (nuovo livello)

III - Area - Livello A

III - Fascia - Livello I (ex livello C3)

III - Area - Livello B

III - Fascia - Livello II (ex livello D1) III - Fascia - Livello III (nuovo livello D1)

III - Area - Livello C

III - Fascia - Livello IV (ex livello D2) III - Fascia - Livello V (ex livello D3)

III - Area - Livello D

III - Fascia - Livello VI (nuovo livello D3)

Tabella A.2: Tabellari nuova classificazione (in vigore dall’1.7.2026)

Nuovo livello           

Nuova retribuzione tabellare

Parametro

I - Area - Livello A

1.554,85

100,00

I - Area - Livello B

1.638,65

105,39

I - Area - Livello C

1.663,57

106,99

II - Area - Livello A

1.814,61

116,71

II - Area - Livello B

1.888,72

121,47

II - Area - Livello C

1.941,90

124,89

III - Area - Livello A

2.013,47

129,50

III - Area - Livello B

2.121,38

136,44

III - Area - Livello C

2.440,24

156,94

III - Area - Livello D

2.619,92

168,50

Tabella A.3: Tabella Specifica componente della retribuzione - SCR (lavoratori in forza al 30.6.2026 reinquadrati nella nuova classificazione)

Vecchio livello

Nuovo livello

Nuova retribuzione tabellare

Importo SCR

I - Fascia Livello I (ex livello A1)

I - Area - Livello A

1.554,85

0,00

I - Fascia Livello II (ex livello A2)

I - Area - Livello A

1.554,85

24,92

I - Fascia Livello III (ex livello A3)

I - Area - Livello B

1.638,65

0,00

I - Fascia -Livello IV (ex livello B1)

I - Area - Livello C

1.663,57

0,00

I - Fascia -Livello V (ex livello B2)

I - Area - Livello C

1.663,57

98,20

I - Fascia -Livello VI (ex livello B3)

I - Area - Livello C

1.663,57

151,04

I - Fascia Livello VII (nuovo livello)

I - Area - Livello C

1.663,57

188,09

II - Fascia Livello I (ex livello B3)

II - Area - Livello A

1.814,61

0,00

II - Fascia Livello II (ex livello Cl)

II - Area - Livello B

1.888,72

0,00

II - Fascia Livello III (ex livello C2)

II - Area - Livello B

1.888,72

53,18

II - Fascia Livello IV (nuovo livello C3)

II - Area - Livello B

1.888,72

124,75

II - Fascia Livello V (nuovo livello)

II - Area - Livello C

1.941,90

125,53

III - Fascia -Livello I (ex livello C3)

III - Area - Livello A

2.013,47

0,00

III - Fascia - Livello II (ex livello D1)

III - Area - Livello B

2.121,38

0,00

III - Fascia -Livello III (nuovo livello D1)

III - Area - Livello B

2.121,38

92,73

III - Fascia -Livello IV (ex livello D2)

III - Area - Livello C

2.440,24

0,00

III - Fascia -Livello V (ex livello D3)

III - Area - Livello C

2.440,24

122,73

III - Fascia -Livello VI (nuovo livello D3)

III - Area - Livello D

2.619,92

0,00

 
 
 
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