Adempimento

Tabella B1 - Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in euro da corrispondersi per 14 mensilità

Inquadramento Scala parametrica Retribuzione base dall’1.12.2021 Incremento tabellari dall’1.12.2024 Retribuzione base dall’1.12.2024 Euro I - Fascia -Livello I 100,00 1.446,38 108,47 1.554,85 I - Fascia -Livello II 101,60 1.469,56 110,21 1.579,77 I - Fascia -Livello III 105,39 1.524,34 114,31 1.638,65 I - Fascia -Livello IV 106,99 1.547,52 116,05 1.663,57 I - Fascia -Livello V 113,31 1.638,87 122,90 1.761,77 I - Fascia -Livello VI 116,71 1.688,02 126,59 1.814,61 I - Fascia -Livello VII 119,09 1.722,49 129,17 1.851,66 II - Fascia -Livello I 116,71 1.688,02 126,59 1.814,61 II - Fascia -Livello II 121,47 1.756,96 131,76 1.888,72 II - Fascia -Livello III 124,89 1.806,43 135,47 1.941,90 II - Fascia -Livello IV 129,50 1.873,01 140,46 2.013,47 II - Fascia -Livello V 132,97 1.923,20 144,23 2.067,43 III - Fascia -Livello I 129,50 1.873,01 140,46 2.013,47 III - Fascia -Livello II 136,44 1.973,39 147,99 2.121,38 III - Fascia -Livello III 142,40 2.059,65 154,46 2.214,11 III - Fascia -Livello IV 156,94 2.270,01 170,23 2.440,24 III - Fascia -Livello V 164,84 2.384,18 178,80 2.562,98 III - Fascia -Livello VI 168,50 2.437,15 182,77 2.619,92 Area Quadri - Livello Q1 174,00 2.516,63 188,73 2.705,36 Area Quadri - Livello Q2 205,32 2.969,77 222,71 3.192,48

Tabella B2 - Retribuzione oraria e giornaliera dall’1.12.2024

Inquadramento Retribuzione base dall’1.12.2024 Retribuzione oraria Retribuzione giornaliera Euro I - Fascia - Livello I 1.554,85 9,60 59,80 I - Fascia - Livello II 1.579,77 9,75 60,76 I - Fascia - Livello III 1.638,65 10,12 63,03 I - Fascia - Livello IV 1.663,57 10,27 63,98 I - Fascia - Livello V 1.761,77 10,88 67,76 I - Fascia - Livello VI 1.814,61 11,20 69,79 I - Fascia - Livello VII 1.851,66 11,43 71,22 Il - Fascia - Livello I 1.814,61 11,20 69,79 II - Fascia - Livello II 1.888,72 11,66 72,64 II - Fascia - Livello III 1.941,90 11,99 74,69 II - Fascia - Livello IV 2.013,47 12,43 77,44 II - Fascia - Livello V 2.067,43 12,76 79,52 III - Fascia - Livello I 2.013,47 12,43 77,44 III - Fascia - Livello II 2.121,38 13,10 81,59 III - Fascia - Livello III 2.214,11 13,67 85,16 III - Fascia - Livello IV 2.440,24 15,06 93,86 III - Fascia - Livello V 2.562,98 15,82 98,58 III - Fascia - Livello VI 2.619,92 16,17 100,77 Area Quadri - Livello Q1 2.705,36 16,70 104,05 Area Quadri - Livello Q2 3.192,48 19,71 122,79

Tabella B3 - Retribuzione lavoratori assunti a partire dall’1.7.2026 (per i lavoratori in forza al 30.6.2026, v. Allegato A)

Inquadramento Scala parametrica Retribuzione base dall’1.7.2026 Retribuzione oraria Retribuzione giornaliera Euro I - Area - Livello A 100,00 1.554,85 9,60 59,80 I - Area - Livello B 105,39 1.638,65 10,12 63,03 I - Area - Livello C 106,99 1.663,57 10,27 63,98 II - Area - Livello A 116,71 1.814,61 11,20 69,79 II - Area - Livello B 121,47 1.888,72 11,66 72,64 II - Area - Livello C 124,89 1.941,90 11,99 74,69 III - Area - Livello A 129,50 2.013,47 12,43 77,44 III - Area - Livello B 136,44 2.121,38 13,10 81,59 III - Area - Livello C 156,94 2.440,24 15,06 93,86 III - Area - Livello D 168,50 2.619,92 16,17 100,77 Area Quadri - Livello Q1 174,00 2.705,36 16,70 104,05 Area Quadri - Livello Q2 205,32 3.192,48 19,71 122,79

Tabella B4 - Indennità di Funzione Quadri

Livello Q1 Livello Q2 euro 281,47 euro 562,93

Tabella B5 - Valori E.A.R.

Area A euro 11,62 Area B euro 15,49 Area C euro 19,36 Area D euro 23,23

L'Allegato A al C.C.N.L. è sostituito dal seguente:

I lavoratori e le lavoratrici in forza alla data del 30.6.2026 saranno inquadrati nella nuova classificazione introdotta dall'Accordo di Rinnovo del 30.4.2026 secondo i criteri illustrati nella seguente Tabella di raccordo (Tabella A.1).

L'eventuale differenza con la retribuzione stabilita nella Tabella della nuova classificazione (Tabella A.2) è conservata in forma di specifica componente della retribuzione, denominata "SCR", non riassorbibile, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è utile a ogni fine di Legge e C.C.N.L..

Tale elemento, quantificato nella seguente Tabella A.3, sarà dovuto ai soli lavoratori e lavoratrici in forza al 30.6.2026 reinquadrati nella nuova classificazione e sarà inoltre rivalutato, ad ogni futuro rinnovo contrattuale, con la medesima percentuale di aumento stabilita per la retribuzione tabellare.

Tabella A.1: raccordo tra i sistemi di classificazione del C.C.N.L.

Nuova classificazione (Accordo di Rinnovo del 30.4.2026) Vecchia classificazione (Accordo di Rinnovo del 28.12.2022) I - Area - Livello A I - Fascia - Livello I (ex livello A1) I - Fascia - Livello II (ex livello A2) I - Area - Livello B I - Fascia - Livello III (ex livello A3) I - Area- Livello C I - Fascia - Livello IV (ex livello B1) I - Fascia - Livello V (ex livello B2) I - Fascia - Livello VI (ex livello B3) I - Fascia - Livello VII (nuovo livello) II - Area - Livello A II - Fascia - Livello I (ex livello B3) II - Area - Livello B II - Fascia - Livello II (ex livello Cl) II - Fascia - Livello III (ex livello C2) II - Fascia - Livello IV (nuovo livello C3) II - Area - Livello C II - Fascia - Livello V (nuovo livello) III - Area - Livello A III - Fascia - Livello I (ex livello C3) III - Area - Livello B III - Fascia - Livello II (ex livello D1) III - Fascia - Livello III (nuovo livello D1) III - Area - Livello C III - Fascia - Livello IV (ex livello D2) III - Fascia - Livello V (ex livello D3) III - Area - Livello D III - Fascia - Livello VI (nuovo livello D3)

Tabella A.2: Tabellari nuova classificazione (in vigore dall’1.7.2026)

Nuovo livello Nuova retribuzione tabellare Parametro I - Area - Livello A 1.554,85 100,00 I - Area - Livello B 1.638,65 105,39 I - Area - Livello C 1.663,57 106,99 II - Area - Livello A 1.814,61 116,71 II - Area - Livello B 1.888,72 121,47 II - Area - Livello C 1.941,90 124,89 III - Area - Livello A 2.013,47 129,50 III - Area - Livello B 2.121,38 136,44 III - Area - Livello C 2.440,24 156,94 III - Area - Livello D 2.619,92 168,50

Tabella A.3: Tabella Specifica componente della retribuzione - SCR (lavoratori in forza al 30.6.2026 reinquadrati nella nuova classificazione)