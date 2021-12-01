|
Inquadramento
|
Scala parametrica
|
Retribuzione base dall’1.12.2021
|
Incremento tabellari dall’1.12.2024
|
Retribuzione base dall’1.12.2024
|
Euro
|
I - Fascia -Livello I
|
100,00
|
1.446,38
|
108,47
|
1.554,85
|
I - Fascia -Livello II
|
101,60
|
1.469,56
|
110,21
|
1.579,77
|
I - Fascia -Livello III
|
105,39
|
1.524,34
|
114,31
|
1.638,65
|
I - Fascia -Livello IV
|
106,99
|
1.547,52
|
116,05
|
1.663,57
|
I - Fascia -Livello V
|
113,31
|
1.638,87
|
122,90
|
1.761,77
|
I - Fascia -Livello VI
|
116,71
|
1.688,02
|
126,59
|
1.814,61
|
I - Fascia -Livello VII
|
119,09
|
1.722,49
|
129,17
|
1.851,66
|
II - Fascia -Livello I
|
116,71
|
1.688,02
|
126,59
|
1.814,61
|
II - Fascia -Livello II
|
121,47
|
1.756,96
|
131,76
|
1.888,72
|
II - Fascia -Livello III
|
124,89
|
1.806,43
|
135,47
|
1.941,90
|
II - Fascia -Livello IV
|
129,50
|
1.873,01
|
140,46
|
2.013,47
|
II - Fascia -Livello V
|
132,97
|
1.923,20
|
144,23
|
2.067,43
|
III - Fascia -Livello I
|
129,50
|
1.873,01
|
140,46
|
2.013,47
|
III - Fascia -Livello II
|
136,44
|
1.973,39
|
147,99
|
2.121,38
|
III - Fascia -Livello III
|
142,40
|
2.059,65
|
154,46
|
2.214,11
|
III - Fascia -Livello IV
|
156,94
|
2.270,01
|
170,23
|
2.440,24
|
III - Fascia -Livello V
|
164,84
|
2.384,18
|
178,80
|
2.562,98
|
III - Fascia -Livello VI
|
168,50
|
2.437,15
|
182,77
|
2.619,92
|
Area Quadri - Livello Q1
|
174,00
|
2.516,63
|
188,73
|
2.705,36
|
Area Quadri - Livello Q2
|
205,32
|
2.969,77
|
222,71
|
3.192,48
|
Inquadramento
|
Retribuzione base dall’1.12.2024
|
Retribuzione oraria
|
Retribuzione giornaliera
|
Euro
|
I - Fascia - Livello I
|
1.554,85
|
9,60
|
59,80
|
I - Fascia - Livello II
|
1.579,77
|
9,75
|
60,76
|
I - Fascia - Livello III
|
1.638,65
|
10,12
|
63,03
|
I - Fascia - Livello IV
|
1.663,57
|
10,27
|
63,98
|
I - Fascia - Livello V
|
1.761,77
|
10,88
|
67,76
|
I - Fascia - Livello VI
|
1.814,61
|
11,20
|
69,79
|
I - Fascia - Livello VII
|
1.851,66
|
11,43
|
71,22
|
Il - Fascia - Livello I
|
1.814,61
|
11,20
|
69,79
|
II - Fascia - Livello II
|
1.888,72
|
11,66
|
72,64
|
II - Fascia - Livello III
|
1.941,90
|
11,99
|
74,69
|
II - Fascia - Livello IV
|
2.013,47
|
12,43
|
77,44
|
II - Fascia - Livello V
|
2.067,43
|
12,76
|
79,52
|
III - Fascia - Livello I
|
2.013,47
|
12,43
|
77,44
|
III - Fascia - Livello II
|
2.121,38
|
13,10
|
81,59
|
III - Fascia - Livello III
|
2.214,11
|
13,67
|
85,16
|
III - Fascia - Livello IV
|
2.440,24
|
15,06
|
93,86
|
III - Fascia - Livello V
|
2.562,98
|
15,82
|
98,58
|
III - Fascia - Livello VI
|
2.619,92
|
16,17
|
100,77
|
Area Quadri - Livello Q1
|
2.705,36
|
16,70
|
104,05
|
Area Quadri - Livello Q2
|
3.192,48
|
19,71
|
122,79
|
Inquadramento
|
Scala parametrica
|
Retribuzione base dall’1.7.2026
|
Retribuzione oraria
|
Retribuzione giornaliera
|
Euro
|
I - Area - Livello A
|
100,00
|
1.554,85
|
9,60
|
59,80
|
I - Area - Livello B
|
105,39
|
1.638,65
|
10,12
|
63,03
|
I - Area - Livello C
|
106,99
|
1.663,57
|
10,27
|
63,98
|
II - Area - Livello A
|
116,71
|
1.814,61
|
11,20
|
69,79
|
II - Area - Livello B
|
121,47
|
1.888,72
|
11,66
|
72,64
|
II - Area - Livello C
|
124,89
|
1.941,90
|
11,99
|
74,69
|
III - Area - Livello A
|
129,50
|
2.013,47
|
12,43
|
77,44
|
III - Area - Livello B
|
136,44
|
2.121,38
|
13,10
|
81,59
|
III - Area - Livello C
|
156,94
|
2.440,24
|
15,06
|
93,86
|
III - Area - Livello D
|
168,50
|
2.619,92
|
16,17
|
100,77
|
Area Quadri - Livello Q1
|
174,00
|
2.705,36
|
16,70
|
104,05
|
Area Quadri - Livello Q2
|
205,32
|
3.192,48
|
19,71
|
122,79
|
Livello Q1
|
Livello Q2
|
euro 281,47
|
euro 562,93
|
Area A
|
euro 11,62
|
Area B
|
euro 15,49
|
Area C
|
euro 19,36
|
Area D
|
euro 23,23
|
Nuova classificazione (Accordo di Rinnovo del 30.4.2026)
|
Vecchia classificazione (Accordo di Rinnovo del 28.12.2022)
|
I - Area - Livello A
|
I - Fascia - Livello I (ex livello A1) I - Fascia - Livello II (ex livello A2)
|
I - Area - Livello B
|
I - Fascia - Livello III (ex livello A3)
|
I - Area- Livello C
|
I - Fascia - Livello IV (ex livello B1) I - Fascia - Livello V (ex livello B2) I - Fascia - Livello VI (ex livello B3) I - Fascia - Livello VII (nuovo livello)
|
II - Area - Livello A
|
II - Fascia - Livello I (ex livello B3)
|
II - Area - Livello B
|
II - Fascia - Livello II (ex livello Cl) II - Fascia - Livello III (ex livello C2) II - Fascia - Livello IV (nuovo livello C3)
|
II - Area - Livello C
|
II - Fascia - Livello V (nuovo livello)
|
III - Area - Livello A
|
III - Fascia - Livello I (ex livello C3)
|
III - Area - Livello B
|
III - Fascia - Livello II (ex livello D1) III - Fascia - Livello III (nuovo livello D1)
|
III - Area - Livello C
|
III - Fascia - Livello IV (ex livello D2) III - Fascia - Livello V (ex livello D3)
|
III - Area - Livello D
|
III - Fascia - Livello VI (nuovo livello D3)
|
Nuovo livello
|
Nuova retribuzione tabellare
|
Parametro
|
I - Area - Livello A
|
1.554,85
|
100,00
|
I - Area - Livello B
|
1.638,65
|
105,39
|
I - Area - Livello C
|
1.663,57
|
106,99
|
II - Area - Livello A
|
1.814,61
|
116,71
|
II - Area - Livello B
|
1.888,72
|
121,47
|
II - Area - Livello C
|
1.941,90
|
124,89
|
III - Area - Livello A
|
2.013,47
|
129,50
|
III - Area - Livello B
|
2.121,38
|
136,44
|
III - Area - Livello C
|
2.440,24
|
156,94
|
III - Area - Livello D
|
2.619,92
|
168,50
|
Vecchio livello
|
Nuovo livello
|
Nuova retribuzione tabellare
|
Importo SCR
|
I - Fascia Livello I (ex livello A1)
|
I - Area - Livello A
|
1.554,85
|
0,00
|
I - Fascia Livello II (ex livello A2)
|
I - Area - Livello A
|
1.554,85
|
24,92
|
I - Fascia Livello III (ex livello A3)
|
I - Area - Livello B
|
1.638,65
|
0,00
|
I - Fascia -Livello IV (ex livello B1)
|
I - Area - Livello C
|
1.663,57
|
0,00
|
I - Fascia -Livello V (ex livello B2)
|
I - Area - Livello C
|
1.663,57
|
98,20
|
I - Fascia -Livello VI (ex livello B3)
|
I - Area - Livello C
|
1.663,57
|
151,04
|
I - Fascia Livello VII (nuovo livello)
|
I - Area - Livello C
|
1.663,57
|
188,09
|
II - Fascia Livello I (ex livello B3)
|
II - Area - Livello A
|
1.814,61
|
0,00
|
II - Fascia Livello II (ex livello Cl)
|
II - Area - Livello B
|
1.888,72
|
0,00
|
II - Fascia Livello III (ex livello C2)
|
II - Area - Livello B
|
1.888,72
|
53,18
|
II - Fascia Livello IV (nuovo livello C3)
|
II - Area - Livello B
|
1.888,72
|
124,75
|
II - Fascia Livello V (nuovo livello)
|
II - Area - Livello C
|
1.941,90
|
125,53
|
III - Fascia -Livello I (ex livello C3)
|
III - Area - Livello A
|
2.013,47
|
0,00
|
III - Fascia - Livello II (ex livello D1)
|
III - Area - Livello B
|
2.121,38
|
0,00
|
III - Fascia -Livello III (nuovo livello D1)
|
III - Area - Livello B
|
2.121,38
|
92,73
|
III - Fascia -Livello IV (ex livello D2)
|
III - Area - Livello C
|
2.440,24
|
0,00
|
III - Fascia -Livello V (ex livello D3)
|
III - Area - Livello C
|
2.440,24
|
122,73
|
III - Fascia -Livello VI (nuovo livello D3)
|
III - Area - Livello D
|
2.619,92
|
0,00