01 settembreALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 12-12-2024
Adempimento

Area/Liv.

Stipendio 1.1.2025

Stipendio 1.7.2025

Stipendio 1.9.2026

1/2

2.381,17

2.392,51

2.399,31

1/3

2.277,50

2.288,35

2.294,85

1/4

2.173,36

2.183,71

2.189,92

1/5

2.095,98

2.105,96

2.111,95

2/1

2.018,65

2.028,26

2.034,03

2/2

1.964,88

1.974,23

1.979,85

2/3

1.886,68

1.895,67

1.901,06

2/4A

1.783,23

1.791,72

1.796,81

2/4B

1.749,28

1.757,61

1.762,61

2/5

1.729,44

1.737,68

1.742,62

2/6

1.651,34

1.659,20

1.663,92

3/1

1.493,10

1.500,21

1.504,48

3/2

1.365,49

1.372,00

1.375,90

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