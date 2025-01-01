|
Area/Liv.
|
Stipendio 1.1.2025
|
Stipendio 1.7.2025
|
Stipendio 1.9.2026
|
1/2
|
2.381,17
|
2.392,51
|
2.399,31
|
1/3
|
2.277,50
|
2.288,35
|
2.294,85
|
1/4
|
2.173,36
|
2.183,71
|
2.189,92
|
1/5
|
2.095,98
|
2.105,96
|
2.111,95
|
2/1
|
2.018,65
|
2.028,26
|
2.034,03
|
2/2
|
1.964,88
|
1.974,23
|
1.979,85
|
2/3
|
1.886,68
|
1.895,67
|
1.901,06
|
2/4A
|
1.783,23
|
1.791,72
|
1.796,81
|
2/4B
|
1.749,28
|
1.757,61
|
1.762,61
|
2/5
|
1.729,44
|
1.737,68
|
1.742,62
|
2/6
|
1.651,34
|
1.659,20
|
1.663,92
|
3/1
|
1.493,10
|
1.500,21
|
1.504,48
|
3/2
|
1.365,49
|
1.372,00
|
1.375,90
01 settembreALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Riproduzione riservata Ⓒ