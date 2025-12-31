|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
8
|
2.293,58
|
2.452,61
|
2.490,78
|
2.548,03
|
7
|
2.166,78
|
2.315,39
|
2.351,06
|
2.404,56
|
6
|
2.030,37
|
2.171,34
|
2.205,17
|
2.255,92
|
5
|
1.903,10
|
2.035,74
|
2.067,57
|
2.115,32
|
4
|
1.801,63
|
1.926,63
|
1.956,63
|
2.001,63
|
3 bis
|
1.761,29
|
1.882,82
|
1.911,99
|
1.955,74
|
3
|
1.720,99
|
1.839,04
|
1.867,37
|
1.909,87
|
2 bis
|
1.671,62
|
1.784,82
|
1.811,99
|
1.852,74
|
2
|
1.630,62
|
1.738,26
|
1.764,09
|
1.802,84
|
1
|
1.306,24
|
1.463,59
|
1.501,35
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
8
|
2.304,38
|
2.463,41
|
2.501,58
|
2.558,83
|
7
|
2.140,99
|
2.289,60
|
2.325,27
|
2.378,77
|
6
|
1.976,83
|
2.117,80
|
2.151,63
|
2.202,38
|
5
|
1.878,66
|
2.011,30
|
2.043,13
|
2.090,88
|
4
|
1.801,99
|
1.926,99
|
1.956,99
|
2.001,99
|
3 bis
|
1.761,29
|
1.882,82
|
1.911,99
|
1.955,74
|
3
|
1.720,93
|
1.838,98
|
1.867,31
|
1.909,81
|
2 bis
|
1.671,80
|
1.785,00
|
1.812,17
|
1.852,92
|
2
|
1.630,55
|
1.738,19
|
1.764,02
|
1.802,77
|
1
|
1.305,90
|
1.463,47
|
1.501,29
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
6
|
2.189,14
|
2.345,56
|
2.383,10
|
2.439,41
|
5
|
1.982,76
|
2.128,01
|
2.162,87
|
2.215,16
|
4S
|
1.854,35
|
1.988,43
|
2.020,61
|
2.068,88
|
4
|
1.805,00
|
1.930,00
|
1.960,00
|
2.005,00
|
3
|
1.732,46
|
1.853,27
|
1.882,26
|
1.925,75
|
2
|
1.641,91
|
1.753,64
|
1.780,46
|
1.820,68
|
1
|
1.308,43
|
1.464,41
|
1.501,85
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
6
|
2.240,33
|
2.396,75
|
2.434,29
|
2.490,60
|
5
|
2.043,06
|
2.188,31
|
2.223,17
|
2.275,46
|
4S
|
1.892,32
|
2.026,40
|
2.058,58
|
2.106,85
|
4
|
1.809,95
|
1.934,95
|
1.964,95
|
2.009,95
|
3
|
1.729,01
|
1.849,82
|
1.878,81
|
1.922,30
|
2
|
1.633,51
|
1.745,24
|
1.772,06
|
1.812,28
|
1
|
1.307,52
|
1.464,07
|
1.501,64
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dai 1.11.2026
|
7
|
2.247,92
|
2.406,95
|
2.445,12
|
2.502,37
|
6
|
2.077,90
|
2.226,51
|
2.262,18
|
2.315,68
|
5
|
1.974,41
|
2.115,38
|
2.149,21
|
2.199,96
|
4S
|
1.865,02
|
1.997,66
|
2.029,49
|
2.077,24
|
4
|
1.819,89
|
1.944,89
|
1.974,89
|
2.019,89
|
3
|
1.740,61
|
1.858,66
|
1.886,99
|
1.929,49
|
2
|
1.649,51
|
1.757,15
|
1.782,98
|
1.821,73
|
1
|
1.322,16
|
1.469,56
|
1.504,94
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
8
|
2.253,06
|
2.412,09
|
2.450,26
|
2.507,51
|
7
|
2.061,48
|
2.210,09
|
2.245,76
|
2.299,26
|
6
|
1.957,65
|
2.098,62
|
2.132,45
|
2.183,20
|
5
|
1.860,87
|
1.993,51
|
2.025,34
|
2.073,09
|
4
|
1.802,44
|
1.927,44
|
1.957,44
|
2.002,44
|
3
|
1.716,69
|
1.834,74
|
1.863,07
|
1.905,57
|
2
|
1.623,71
|
1.731,35
|
1.757,18
|
1.795,93
|
1
|
1.309,25
|
1.464,72
|
1.502,03
|
1.558,00
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
A
|
1.529,55
|
1.629,55
|
1.650,24
|
1.661,27
|
B
|
1.648,31
|
1.758,15
|
1.780,88
|
1.793,00
|
C
|
1.817,15
|
1.943,38
|
1.969,50
|
1.983,43
|
D
|
2.015,00
|
2.160,00
|
2.190,00
|
2.206,00
|
E
|
2.157,95
|
2.320,25
|
2.353,83
|
2.371,74
|
F
|
2.397,07
|
2.574,12
|
2.610,75
|
2.630,29
|
G
|
2.632,37
|
2.829,09
|
2.869,79
|
2.891,50
|
H
|
2.783,87
|
3.001,90
|
3.047,01
|
3.071,07
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
I
|
1.518,51
|
1.624,35
|
1.640,41
|
II
|
1.649,98
|
1.769,57
|
1.787,72
|
III
|
1.700,74
|
1.824,57
|
1.843,36
|
IV
|
1.766,02
|
1.899,37
|
1.919,60
|
V
|
1.859,64
|
2.004,64
|
2.026,64
|
VI
|
1.993,66
|
2.153,42
|
2.177,66
|
VII
|
2.214,43
|
2.398,79
|
2.426,76
|
VIII
|
2.413,70
|
2.619,55
|
2.650,78
|
Q
|
2.498,30
|
2.714,06
|
2.746,80
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
A1
|
2.550,36
|
2.784,92
|
2.810,80
|
B1
|
2.331,36
|
2.517,94
|
2.538,53
|
B2
|
2.190,09
|
2.360,68
|
2.379,50
|
C1
|
2.022,25
|
2.182,17
|
2.199,82
|
C2
|
1.978,36
|
2.132,96
|
2.150,02
|
C3
|
1.925,26
|
2.074,53
|
2.091,00
|
D1
|
1.879,50
|
2.024,50
|
2.040,50
|
D2
|
1.763,60
|
1.894,74
|
1.909,21
|
D3
|
1.724,23
|
1.850,04
|
1.863,92
|
E1
|
1.669,88
|
1.794,63
|
1.808,39
|
E2
|
1.595,34
|
1.706,22
|
1.718,46
|
E3
|
1.540,47
|
1.648,16
|
1.660,04
|
F
|
1.514,75
|
1.621,37
|
1.633,13
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
A1
|
2.498,31
|
2.699,70
|
2.721,92
|
B1
|
2.302,53
|
2.478,75
|
2.498,19
|
B2
|
2.170,44
|
2.335,58
|
2.353,80
|
C1
|
2.008,62
|
2.166,72
|
2.184,16
|
C2
|
1.966,50
|
2.119,56
|
2.136,45
|
C3
|
1.915,29
|
2.064,32
|
2.080,76
|
D1
|
1.868,50
|
2.013,50
|
2.029,50
|
D2
|
1.754,36
|
1.885,26
|
1.899,70
|
D3
|
1.714,43
|
1.839,29
|
1.853,07
|
E1
|
1.655,93
|
1.777,78
|
1.791,22
|
E2
|
1.584,45
|
1.693,20
|
1.705,20
|
E3
|
1.542,23
|
1.645,95
|
1.657,39
|
F
|
1.497,94
|
1.598,63
|
1.609,74
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
F
|
1.551,21
|
1.659,41
|
1.671,35
|
E1
|
1.666,66
|
1.787,85
|
1.801,22
|
E2
|
1.794,63
|
1.929,90
|
1.944,83
|
E3
|
1.831,36
|
1.969,87
|
1.985,15
|
D1
|
1.884,15
|
2.029,15
|
2.045,15
|
D2
|
2.014,05
|
2.173,12
|
2.190,67
|
D3
|
2.063,87
|
2.228,35
|
2.246,50
|
C1
|
2.114,33
|
2.284,22
|
2.302,97
|
C2
|
2.153,46
|
2.327,67
|
2.346,89
|
B1
|
2.336,15
|
2.529,84
|
2.551,21
|
B2
|
2.393,84
|
2.592,94
|
2.614,91
|
A1
|
2.596,06
|
2.813,56
|
2.837,56
|
A2
|
2.654,69
|
2.878,68
|
2.903,40
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
1
|
1.551,21
|
1.659,41
|
1.671,35
|
2
|
1.666,66
|
1.787,85
|
1.801,22
|
3
|
1.794,66
|
1.929,93
|
1.944,86
|
4
|
1.884,15
|
2.029,15
|
2.045,15
|
5
|
2.014,05
|
2.173,12
|
2.190,67
|
5A
|
2.063,88
|
2.228,36
|
2.246,51
|
6
|
2.114,33
|
2.284,22
|
2.302,97
|
6A
|
2.153,45
|
2.327,66
|
2.346,88
|
7
|
2.336,16
|
2.529,85
|
2.551,22
|
8
|
2.552,57
|
2.770,07
|
2.794,07
|
8A
|
2.611,25
|
2.835,24
|
2.859,96
|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
1
|
1.549,44
|
1.656,85
|
1.668,70
|
2
|
1.623,38
|
1.739,38
|
1.752,18
|
3
|
1.701,99
|
1.826,58
|
1.840,33
|
4
|
1.784,77
|
1.917,96
|
1.932,66
|
5
|
1.891,95
|
2.036,95
|
2.052,95
|
6
|
2.022,92
|
2.181,89
|
2.199,43
|
7
|
2.112,37
|
2.281,00
|
2.299,61
|
8
|
2.332,91
|
2.525,17
|
2.546,38
|
8A
|
2.350,51
|
2.544,92
|
2.566,37
|
9
|
2.548,93
|
2.764,82
|
2.788,64
|
9A
|
2.607,47
|
2.829,80
|
2.854,33