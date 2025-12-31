01 agostoTESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFARTIGIANATO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACCR del 21-10-2025 - Parte economica
Adempimento
Settore tessile abbigliamento - Moda
 

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

8

2.293,58

2.452,61

2.490,78

2.548,03

7

2.166,78

2.315,39

2.351,06

2.404,56

6

2.030,37

2.171,34

2.205,17

2.255,92

5

1.903,10

2.035,74

2.067,57

2.115,32

4

1.801,63

1.926,63

1.956,63

2.001,63

3 bis

1.761,29

1.882,82

1.911,99

1.955,74

3

1.720,99

1.839,04

1.867,37

1.909,87

2 bis

1.671,62

1.784,82

1.811,99

1.852,74

2

1.630,62

1.738,26

1.764,09

1.802,84

1

1.306,24

1.463,59

1.501,35

1.558,00

 
Settore calzature

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

8

2.304,38

2.463,41

2.501,58

2.558,83

7

2.140,99

2.289,60

2.325,27

2.378,77

6

1.976,83

2.117,80

2.151,63

2.202,38

5

1.878,66

2.011,30

2.043,13

2.090,88

4

1.801,99

1.926,99

1.956,99

2.001,99

3 bis

1.761,29

1.882,82

1.911,99

1.955,74

3

1.720,93

1.838,98

1.867,31

1.909,81

2 bis

1.671,80

1.785,00

1.812,17

1.852,92

2

1.630,55

1.738,19

1.764,02

1.802,77

1

1.305,90

1.463,47

1.501,29

1.558,00

Settore pelli e cuoio

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

6

2.189,14

2.345,56

2.383,10

2.439,41

5

1.982,76

2.128,01

2.162,87

2.215,16

4S

1.854,35

1.988,43

2.020,61

2.068,88

4

1.805,00

1.930,00

1.960,00

2.005,00

3

1.732,46

1.853,27

1.882,26

1.925,75

2

1.641,91

1.753,64

1.780,46

1.820,68

1

1.308,43

1.464,41

1.501,85

1.558,00

Settore occhiali

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

6

2.240,33

2.396,75

2.434,29

2.490,60

5

2.043,06

2.188,31

2.223,17

2.275,46

4S

1.892,32

2.026,40

2.058,58

2.106,85

4

1.809,95

1.934,95

1.964,95

2.009,95

3

1.729,01

1.849,82

1.878,81

1.922,30

2

1.633,51

1.745,24

1.772,06

1.812,28

1

1.307,52

1.464,07

1.501,64

1.558,00

Settore Giocattoli

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dai 1.11.2026

7

2.247,92

2.406,95

2.445,12

2.502,37

6

2.077,90

2.226,51

2.262,18

2.315,68

5

1.974,41

2.115,38

2.149,21

2.199,96

4S

1.865,02

1.997,66

2.029,49

2.077,24

4

1.819,89

1.944,89

1.974,89

2.019,89

3

1.740,61

1.858,66

1.886,99

1.929,49

2

1.649,51

1.757,15

1.782,98

1.821,73

1

1.322,16

1.469,56

1.504,94

1.558,00

Settore penne spazzole e pennelli

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

8

2.253,06

2.412,09

2.450,26

2.507,51

7

2.061,48

2.210,09

2.245,76

2.299,26

6

1.957,65

2.098,62

2.132,45

2.183,20

5

1.860,87

1.993,51

2.025,34

2.073,09

4

1.802,44

1.927,44

1.957,44

2.002,44

3

1.716,69

1.834,74

1.863,07

1.905,57

2

1.623,71

1.731,35

1.757,18

1.795,93

1

1.309,25

1.464,72

1.502,03

1.558,00

Chimica e settori accorpati

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

A

1.529,55

1.629,55

1.650,24

1.661,27

B

1.648,31

1.758,15

1.780,88

1.793,00

C

1.817,15

1.943,38

1.969,50

1.983,43

D

2.015,00

2.160,00

2.190,00

2.206,00

E

2.157,95

2.320,25

2.353,83

2.371,74

F

2.397,07

2.574,12

2.610,75

2.630,29

G

2.632,37

2.829,09

2.869,79

2.891,50

H

2.783,87

3.001,90

3.047,01

3.071,07

Plastica e Gomma

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

I

1.518,51

1.624,35

1.640,41

II

1.649,98

1.769,57

1.787,72

III

1.700,74

1.824,57

1.843,36

IV

1.766,02

1.899,37

1.919,60

V

1.859,64

2.004,64

2.026,64

VI

1.993,66

2.153,42

2.177,66

VII

2.214,43

2.398,79

2.426,76

VIII

2.413,70

2.619,55

2.650,78

Q

2.498,30

2.714,06

2.746,80

Abrasivi

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

A1

2.550,36

2.784,92

2.810,80

B1

2.331,36

2.517,94

2.538,53

B2

2.190,09

2.360,68

2.379,50

C1

2.022,25

2.182,17

2.199,82

C2

1.978,36

2.132,96

2.150,02

C3

1.925,26

2.074,53

2.091,00

D1

1.879,50

2.024,50

2.040,50

D2

1.763,60

1.894,74

1.909,21

D3

1.724,23

1.850,04

1.863,92

E1

1.669,88

1.794,63

1.808,39

E2

1.595,34

1.706,22

1.718,46

E3

1.540,47

1.648,16

1.660,04

F

1.514,75

1.621,37

1.633,13

Ceramica

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

A1

2.498,31

2.699,70

2.721,92

B1

2.302,53

2.478,75

2.498,19

B2

2.170,44

2.335,58

2.353,80

C1

2.008,62

2.166,72

2.184,16

C2

1.966,50

2.119,56

2.136,45

C3

1.915,29

2.064,32

2.080,76

D1

1.868,50

2.013,50

2.029,50

D2

1.754,36

1.885,26

1.899,70

D3

1.714,43

1.839,29

1.853,07

E1

1.655,93

1.777,78

1.791,22

E2

1.584,45

1.693,20

1.705,20

E3

1.542,23

1.645,95

1.657,39

F

1.497,94

1.598,63

1.609,74

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

F

1.551,21

1.659,41

1.671,35

E1

1.666,66

1.787,85

1.801,22

E2

1.794,63

1.929,90

1.944,83

E3

1.831,36

1.969,87

1.985,15

D1

1.884,15

2.029,15

2.045,15

D2

2.014,05

2.173,12

2.190,67

D3

2.063,87

2.228,35

2.246,50

C1

2.114,33

2.284,22

2.302,97

C2

2.153,46

2.327,67

2.346,89

B1

2.336,15

2.529,84

2.551,21

B2

2.393,84

2.592,94

2.614,91

A1

2.596,06

2.813,56

2.837,56

A2

2.654,69

2.878,68

2.903,40

Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

1

1.551,21

1.659,41

1.671,35

2

1.666,66

1.787,85

1.801,22

3

1.794,66

1.929,93

1.944,86

4

1.884,15

2.029,15

2.045,15

5

2.014,05

2.173,12

2.190,67

5A

2.063,88

2.228,36

2.246,51

6

2.114,33

2.284,22

2.302,97

6A

2.153,45

2.327,66

2.346,88

7

2.336,16

2.529,85

2.551,22

8

2.552,57

2.770,07

2.794,07

8A

2.611,25

2.835,24

2.859,96

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

1

1.549,44

1.656,85

1.668,70

2

1.623,38

1.739,38

1.752,18

3

1.701,99

1.826,58

1.840,33

4

1.784,77

1.917,96

1.932,66

5

1.891,95

2.036,95

2.052,95

6

2.022,92

2.181,89

2.199,43

7

2.112,37

2.281,00

2.299,61

8

2.332,91

2.525,17

2.546,38

8A

2.350,51

2.544,92

2.566,37

9

2.548,93

2.764,82

2.788,64

9A

2.607,47

2.829,80

2.854,33

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ