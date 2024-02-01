01 settembrePANIFICATORI - FEDERPANIFICATORI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACC del 06-07-2026
Adempimento
Panifici artigiani

Liv.

1.2.2024

1.7.2024

1.11.2025

1.9.2026

Aumento a regime totale

Incremento (AFAC)

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

A1S

45,34

1.915,85

32,38

1.948,23

80,31

2.028,54

79,01

2.107,55

237,04

A1

39,93

1.749,86

28,52

1.778,39

70,74

1.849,12

69,60

1.918,72

208,79

A2

35,00

1.599,66

25,00

1.624,66

62,00

1.686,66

61,00

1.747,66

183,00

A3

30,07

1.439,30

21,48

1.460,77

53,26

1.514,04

52,40

1.566,44

157,21

A4

26,54

1.333,06

18,96

1.352,02

47,02

1.399,04

46,26

1.445,31

138,79

B1

44,16

1.880,18

31,54

1.911,72

78,23

1.989,95

76,97

2.066,92

230,90

B2

29,60

1.429,83

21,14

1.450,97

52,43

1.503,40

51,58

1.554,98

154,75

B3S

27,72

1.367,22

19,80

1.387,02

49,10

1.436,12

48,31

1.484,43

144,93

B3

26,31

1.326,27

18,79

1.345,06

46,60

1.391,66

45,85

1.437,52

137,56

B4

23,49

1.235,28

16,78

1.252,06

41,61

1.293,67

40,94

1.334,61

122,82

 Panifici industriali

Liv.

1.2.2024

1.7.2024

1.11.2025

1.9.2026

Aumento a regime totale

Incremento (AFAC)

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

Incremento

Retribuzione base

71,34

2.173,64

95,54

2.269,18

95,54

2.364,72

94,27

2.458,99

356,29

65,63

2.042,99

87,90

2.130,89

87,90

2.218,79

86,73

2.305,51

328,16

3°A

60,28

1.921,23

80,73

2.001,96

80,73

2.082,70

79,66

2.162,35

301,40

3°B

56,00

1.822,31

75,00

1.897,31

75,00

1.972,31

74,00

2.046,31

280,00

47,44

1.616,69

63,54

1.680,22

63,54

1.743,76

62,69

1.806,45

237,21

42,45

1.494,89

56,85

1.551,73

56,85

1.608,58

56,09

1.664,67

212,24

35,67

1.338,48

47,77

1.386,25

47,77

1.434,02

47,13

1.481,15

178,34

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ