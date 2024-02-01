|
Liv.
|
1.2.2024
|
1.7.2024
|
1.11.2025
|
1.9.2026
|
Aumento a regime totale
|
Incremento (AFAC)
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
A1S
|
45,34
|
1.915,85
|
32,38
|
1.948,23
|
80,31
|
2.028,54
|
79,01
|
2.107,55
|
237,04
|
A1
|
39,93
|
1.749,86
|
28,52
|
1.778,39
|
70,74
|
1.849,12
|
69,60
|
1.918,72
|
208,79
|
A2
|
35,00
|
1.599,66
|
25,00
|
1.624,66
|
62,00
|
1.686,66
|
61,00
|
1.747,66
|
183,00
|
A3
|
30,07
|
1.439,30
|
21,48
|
1.460,77
|
53,26
|
1.514,04
|
52,40
|
1.566,44
|
157,21
|
A4
|
26,54
|
1.333,06
|
18,96
|
1.352,02
|
47,02
|
1.399,04
|
46,26
|
1.445,31
|
138,79
|
B1
|
44,16
|
1.880,18
|
31,54
|
1.911,72
|
78,23
|
1.989,95
|
76,97
|
2.066,92
|
230,90
|
B2
|
29,60
|
1.429,83
|
21,14
|
1.450,97
|
52,43
|
1.503,40
|
51,58
|
1.554,98
|
154,75
|
B3S
|
27,72
|
1.367,22
|
19,80
|
1.387,02
|
49,10
|
1.436,12
|
48,31
|
1.484,43
|
144,93
|
B3
|
26,31
|
1.326,27
|
18,79
|
1.345,06
|
46,60
|
1.391,66
|
45,85
|
1.437,52
|
137,56
|
B4
|
23,49
|
1.235,28
|
16,78
|
1.252,06
|
41,61
|
1.293,67
|
40,94
|
1.334,61
|
122,82
|
Liv.
|
1.2.2024
|
1.7.2024
|
1.11.2025
|
1.9.2026
|
Aumento a regime totale
|
Incremento (AFAC)
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
Incremento
|
Retribuzione base
|
1°
|
71,34
|
2.173,64
|
95,54
|
2.269,18
|
95,54
|
2.364,72
|
94,27
|
2.458,99
|
356,29
|
2°
|
65,63
|
2.042,99
|
87,90
|
2.130,89
|
87,90
|
2.218,79
|
86,73
|
2.305,51
|
328,16
|
3°A
|
60,28
|
1.921,23
|
80,73
|
2.001,96
|
80,73
|
2.082,70
|
79,66
|
2.162,35
|
301,40
|
3°B
|
56,00
|
1.822,31
|
75,00
|
1.897,31
|
75,00
|
1.972,31
|
74,00
|
2.046,31
|
280,00
|
4°
|
47,44
|
1.616,69
|
63,54
|
1.680,22
|
63,54
|
1.743,76
|
62,69
|
1.806,45
|
237,21
|
5°
|
42,45
|
1.494,89
|
56,85
|
1.551,73
|
56,85
|
1.608,58
|
56,09
|
1.664,67
|
212,24
|
6°
|
35,67
|
1.338,48
|
47,77
|
1.386,25
|
47,77
|
1.434,02
|
47,13
|
1.481,15
|
178,34