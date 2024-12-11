01 agostoMOBILITA' (AUTOFERROTRANVIERI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 11-12-2024 ACC del 20-03-2025
Adempimento

Aumenti Retributivi rinnovo C.C.N.L. Mobilità TPL 2024 - 2026

Par.

Retribuzione Tabellare Settembre 2023

Aumento a Regime Tabellare

Aumento a Regime E.D.R. 2024

Totale Aumento a Regime

100 Euro par. 175 1ª Tranche Marzo 2025

100 Euro Par. 175 2ª Tranche Agosto 2026

Una Tantum Marzo 2025

Resp. Unità amm.va/tecnica complessa

250

1.711,10

228,57

57,14

285,71

1.853,96

1.996,81

714,29

Professional

230

1.574,21

210,29

52,57

262,86

1.705,64

1.837,07

657,14

Capo unità organ.va Amm.va/tecnica

230

1.574,22

210,29

52,57

262,86

1.705,65

1.837,08

657,14

Coordinatore di esercizio

210

1.437,33

192,00

48,00

240,00

1.557,33

1.677,33

600,00

Coordinatore

210

1.437,33

192,00

48,00

240,00

1.557,33

1.677,33

600,00

Coordinatore ferroviario (Pos. 2)

210

1.437,33

192,00

48,00

240,00

1.557,33

1.677,33

600,00

Capo unità tecnica

205

1.403,11

187,43

46,86

234,29

1.520,25

1.637,40

585,71

Coordinatore di ufficio

205

1.403,11

187,43

46,86

234,29

1.520,25

1.637,40

585,71

Coordinatore ferroviario (Pos.1)

202

1.382,58

184,69

46,17

230,86

1.498,01

1.613,44

577,14

Specialista tecnico/amministrativo

193

1.320,98

176,46

44,11

220,57

1.431,27

1.541,55

551,43

Addetto all'esercizio

193

1.320,98

176,46

44,11

220,57

1.431,27

1.541,55

551,43

Capo stazione

193

1.320,98

176,46

44,11

220,57

1.431,27

1.541,55

551,43

Assistente coordinatore

193

1.320,98

176,46

44,11

220,57

1.431,27

1.541,55

551,43

Tecnico di bordo

190

1.300,43

173,71

43,43

217,14

1.409,00

1.517,57

542,86

Macchinista (Pos.4)

190

1.300,43

173,71

43,43

217,14

1.409,00

1.517,57

542,86

Capo operatori

188

1.286,76

171,89

42,97

214,86

1.394,19

1.501,62

537,14

Macchinista (Pos. 3)

183

1.252,51

167,31

41,83

209,14

1.357,08

1.461,65

522,86

Operatore di esercizio (Pos. 4)

183

1.252,51

167,31

41,83

209,14

1.357,08

1.461,65

522,86

Operatore certificatore

180

1.231,99

164,57

41,14

205,71

1.334,85

1.437,70

514,29

Coordinatore della mobilità

178

1.218,29

162,74

40,69

203,43

1.320,00

1.421,72

508,57

Collaboratore di ufficio

175

1.197,77

160,00

40,00

200,00

1.297,77

1.397,77

500,00

Operatore di esercizio (Pos. 3)

175

1.197,77

160,00

40,00

200,00

1.297,77

1.397,77

500,00

Operatore tecnico

170

1.163,55

155,43

38,86

194,29

1.260,69

1.357,84

485,71

Addetto alla mobilità

170

1.163,55

155,43

38,86

194,29

1.260,69

1.357,84

485,71

Macchinista (Pos. 2)

165

1.129,33

150,86

37,71

188,57

1.223,62

1.317,90

471,43

Capo treno (Pos. 3)

165

1.129,33

150,86

37,71

188,57

1.223,62

1.317,90

471,43

Operatore qualificato (Pos. 2)

160

1.095,11

146,29

36,57

182,86

1.186,54

1.277,97

457,14

Operatore di gestione

158

1.081,42

144,46

36,11

180,57

1.171,71

1.261,99

451,43

Operatore di esercizio (Pos. 2)

158

1.081,42

144,46

36,11

180,57

1.171,71

1.261,99

451,43

Operatore di movimento e gestione

158

1.081,42

144,46

36,11

180,57

1.171,71

1.261,99

451,43

Capo treno (Pos. 2)

158

1.081,42

144,46

36,11

180,57

1.171,71

1.261,99

451,43

Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2)

155

1.060,87

141,71

35,43

177,14

1.149,44

1.238,01

442,86

Assistente alla clientela

154

1.054,04

140,80

35,20

176,00

1.142,04

1.230,04

440,00

Macchinista (Pos.1)

153

1.047,20

139,89

34,97

174,86

1.134,63

1.222,06

437,14

Operatore qualificato della mobilità

151

1.033,51

138,06

34,51

172,57

1.119,80

1.206,08

431,43

Operatore F.T.A. (Pos. 2)

145

992,44

132,57

33,14

165,71

1.075,30

1.158,15

414,29

Operatore di stazione (Pos. 2)

143

978,75

130,74

32,69

163,43

1.060,46

1.142,18

408,57

Operatore qualificato di ufficio (pos. 1)

140

958,22

128,00

32,00

160,00

1.038,22

1.118,22

400,00

Operatore di esercizio (pos. 1)

140

958,22

128,00

32,00

160,00

1.038,22

1.118,22

400,00

Operatore qualificato (Pos. 1)

140

958,22

128,00

32,00

160,00

1.038,22

1.118,22

400,00

Capo treno (Pos. 1)

140

958,22

128,00

32,00

160,00

1.038,22

1.118,22

400,00

Operatore di stazione (Pos. 1)

139

951,38

127,09

31,77

158,86

1.030,81

1.110,24

397,14

Operatore della mobilità

138

944,53

126,17

31,54

157,71

1.023,39

1.102,24

394,29

Capo squadra operatori di manovra

135

924,00

123,43

30,86

154,29

1.001,14

1.078,29

385,71

Operatore di scambi cabina

135

924,00

123,43

30,86

154,29

1.001,14

1.078,29

385,71

Operatore di ufficio

130

889,78

118,86

29,71

148,57

964,07

1.038,35

371,43

Operatore di manutenzione

130

889,78

118,86

29,71

148,57

964,07

1.038,35

371,43

Collaboratore di esercizio

129

882,93

117,94

29,49

147,43

956,64

1.030,36

368,57

Operatore di manovra

123

841,87

112,46

28,11

140,57

912,16

982,44

351,43

Capo squadra ausiliari

121

828,18

110,63

27,66

138,29

897,32

966,47

345,71

Operatore generico

116

793,96

106,06

26,51

132,57

860,25

926,53

331,43

Ausiliario

110

752,88

100,57

25,14

125,71

815,74

878,59

314,29

Ausiliario generico

100

684,44

91,43

22,86

114,29

741,58

798,73

285,71

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