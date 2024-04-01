01 agostoALIMENTARI (CONFLAVORO)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 26-07-2024 - Tabelle retributive CCNL del 26-07-2024 - Tabelle retributive CCNL del 26-07-2024 - Tabelle retributive CCNL del 26-07-2024 - Tabelle retributive
Adempimento
Tabella A - Settore Alimentare
 
 
Tabella B - Settore Panificazione
 
 
Tabella C - Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti
 
 
Tabella D - Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione
 
 

Inquadramento

Incrementi dall’1.4.2024 (**)

All’1.4.2024 (**)

All’1.1.2025

All’1.11.2025

All’1.4.2026

Primo livello S (*)

78,85

2.316,50

2.368,80

2.440,30

2.507,10

Primo livello

70,90

2.080,00

2.126,80

2.191,20

2.251,00

Secondo livello

64,75

1.904,00

1.947,00

2.006,00

2.060,80

Terzo livello A

60,40

1.774,30

1.814,20

1.869,25

1.920,20

Terzo livello

57,05

1.678,20

1.716,10

1.768,10

1.816,40

Quarto livello

55,00

1.610,00

1.646,10

1.696,05

1.742,30

Quinto livello

52,40

1.535,60

1.570,10

1.617,80

1.661,90

Sesto livello

49,00

1.436,70

1.469,05

1.513,70

1.554,90

(*) Da aggiungere indennità di funzione pari a 36,15€ (**) Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come “arretrato C.C.N.L.” in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio

Inquadramento

Incrementi dall’1.4.2024 (**)

All’1.4.2024

all’1.1.2025

all’1.11.2025

all’1.4.2026

Indennità speciale (*)

A1S

69,25

1.959,30

2.005,30

2.068,45

2.117,90

94,77

A1

64,50

1.821,60

1.864,30

1.923,05

1.968,95

88,06

A2

60,45

1.706,05

1.746,05

1.801,05

1.844,05

82,63

A3

55,35

1.562,20

1.598,90

1.649,20

1.688,60

75,92

A4

52,40

1.480,05

1.514,75

1.562,60

1.599,90

72,05

B1

67,85

1.918,30

1.963,10

2.025,10

2.073,55

92,19

B2

55,85

1.576,10

1.613,05

1.663,90

1.703,60

76,44

B3S

54,40

1.533,95

1.569,80

1.619,30

1.658,00

74,87

B3

52,60

1.483,90

1.518,70

1.566,55

1.603,95

72,56

B4

49,90

1.407,30

1.440,30

1.485,70

1.521,10

68,69

(*) Indennità da corrispondere mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione. (**) Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come “arretrato C.C.N.L.” in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio.

Inquadramento

All’1.8.2024

All’1.1.2025

All’1.1.2026

Quadri*

3.276,55

3.377,30

3.478,00

Primo livello

3.276,55

3.377,30

3.478,00

Secondo livello

2.914,70

3.002,25

3.089,85

Terzo livello

2.492,55

2.564,80

2.637,05

Quarto livello

2.251,30

2.314,80

2.378,30

Quinto livello

2.070,35

2.127,30

2.184,20

Sesto livello

1.949,75

2.002,30

2.054,85

Settimo livello

1.829,15

1.877,30

1.925,50

Ottavo livello

1.708,55

1.752,35

1.796,15

(*) Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 100 euro. E.D.R. e indennità di contingenza conglobati.

Inquadramento

All’1.9.2024

All’1.8.2025

All’1.8.2026

A

2.058,30

2.104,00

2.157,90

B

1.881,20

1.919,05

1.966,55

C

1.774,15

1.807,30

1.850,90

D

1.674,10

1.702,90

1.742,90

E

1.569,95

1.596,00

1.634,25

PER SAPERNE DI PIÙ
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