|
Inquadramento
|
Incrementi dall’1.4.2024 (**)
|
All’1.4.2024 (**)
|
All’1.1.2025
|
All’1.11.2025
|
All’1.4.2026
|
Primo livello S (*)
|
78,85
|
2.316,50
|
2.368,80
|
2.440,30
|
2.507,10
|
Primo livello
|
70,90
|
2.080,00
|
2.126,80
|
2.191,20
|
2.251,00
|
Secondo livello
|
64,75
|
1.904,00
|
1.947,00
|
2.006,00
|
2.060,80
|
Terzo livello A
|
60,40
|
1.774,30
|
1.814,20
|
1.869,25
|
1.920,20
|
Terzo livello
|
57,05
|
1.678,20
|
1.716,10
|
1.768,10
|
1.816,40
|
Quarto livello
|
55,00
|
1.610,00
|
1.646,10
|
1.696,05
|
1.742,30
|
Quinto livello
|
52,40
|
1.535,60
|
1.570,10
|
1.617,80
|
1.661,90
|
Sesto livello
|
49,00
|
1.436,70
|
1.469,05
|
1.513,70
|
1.554,90
|
(*) Da aggiungere indennità di funzione pari a 36,15€ (**) Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come “arretrato C.C.N.L.” in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio
|
Inquadramento
|
Incrementi dall’1.4.2024 (**)
|
All’1.4.2024
|
all’1.1.2025
|
all’1.11.2025
|
all’1.4.2026
|
Indennità speciale (*)
|
A1S
|
69,25
|
1.959,30
|
2.005,30
|
2.068,45
|
2.117,90
|
94,77
|
A1
|
64,50
|
1.821,60
|
1.864,30
|
1.923,05
|
1.968,95
|
88,06
|
A2
|
60,45
|
1.706,05
|
1.746,05
|
1.801,05
|
1.844,05
|
82,63
|
A3
|
55,35
|
1.562,20
|
1.598,90
|
1.649,20
|
1.688,60
|
75,92
|
A4
|
52,40
|
1.480,05
|
1.514,75
|
1.562,60
|
1.599,90
|
72,05
|
B1
|
67,85
|
1.918,30
|
1.963,10
|
2.025,10
|
2.073,55
|
92,19
|
B2
|
55,85
|
1.576,10
|
1.613,05
|
1.663,90
|
1.703,60
|
76,44
|
B3S
|
54,40
|
1.533,95
|
1.569,80
|
1.619,30
|
1.658,00
|
74,87
|
B3
|
52,60
|
1.483,90
|
1.518,70
|
1.566,55
|
1.603,95
|
72,56
|
B4
|
49,90
|
1.407,30
|
1.440,30
|
1.485,70
|
1.521,10
|
68,69
|
(*) Indennità da corrispondere mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione. (**) Aumenti da erogare in unica soluzione nella busta paga di agosto 2024 come “arretrato C.C.N.L.” in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo aprile-luglio.
|
Inquadramento
|
All’1.8.2024
|
All’1.1.2025
|
All’1.1.2026
|
Quadri*
|
3.276,55
|
3.377,30
|
3.478,00
|
Primo livello
|
3.276,55
|
3.377,30
|
3.478,00
|
Secondo livello
|
2.914,70
|
3.002,25
|
3.089,85
|
Terzo livello
|
2.492,55
|
2.564,80
|
2.637,05
|
Quarto livello
|
2.251,30
|
2.314,80
|
2.378,30
|
Quinto livello
|
2.070,35
|
2.127,30
|
2.184,20
|
Sesto livello
|
1.949,75
|
2.002,30
|
2.054,85
|
Settimo livello
|
1.829,15
|
1.877,30
|
1.925,50
|
Ottavo livello
|
1.708,55
|
1.752,35
|
1.796,15
|
(*) Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 100 euro. E.D.R. e indennità di contingenza conglobati.
|
Inquadramento
|
All’1.9.2024
|
All’1.8.2025
|
All’1.8.2026
|
A
|
2.058,30
|
2.104,00
|
2.157,90
|
B
|
1.881,20
|
1.919,05
|
1.966,55
|
C
|
1.774,15
|
1.807,30
|
1.850,90
|
D
|
1.674,10
|
1.702,90
|
1.742,90
|
E
|
1.569,95
|
1.596,00
|
1.634,25