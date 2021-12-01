Adempimento

lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all'art. 43.

Tabella retribuzioni tabellari

Liv. All’1.12.2021 Dall’1.6.2024 (comprensivo degli importi di Afac di cui all'Accordo del 6.6.2024) Dall’1.8.2025 Dall’1.8.2026 A 1.982,79 2.058,20 2.103,87 2.157,68 B 1.812,19 1.881,11 1.918,92 1.966,35 C 1.709,07 1.774,07 1.807,14 1.850,73 D 1.612,69 1.674,02 1.702,69 1.742,69 E 1.512,34 1.569,86 1.595,86 1.634,09

Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione. Nei confronti dei lavoratori in part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

Nota a verbale

Al fine di preservare gli attuali equilibri economici e normativi raggiunti, le Parti si impegnano ad incontrarsi dopo la scadenza del presente C.C.N.L. e comunque entro gennaio 2027, per porre in essere gli eventuali ulteriori adeguamenti necessari. Nel predetto incontro verrà definita anche la scala parametrale inerente alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43.