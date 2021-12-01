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Liv.
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All’1.12.2021
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Dall’1.6.2024 (comprensivo degli importi di Afac di cui all'Accordo del 6.6.2024)
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Dall’1.8.2025
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Dall’1.8.2026
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A
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1.982,79
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2.058,20
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2.103,87
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2.157,68
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B
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1.812,19
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1.881,11
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1.918,92
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1.966,35
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C
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1.709,07
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1.774,07
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1.807,14
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1.850,73
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D
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1.612,69
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1.674,02
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1.702,69
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1.742,69
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E
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1.512,34
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1.569,86
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1.595,86
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1.634,09
01 agostoALIMENTARI (ARTIGIANATO) - Lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all'art. 43.
Tabella retribuzioni tabellari
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione. Nei confronti dei lavoratori in part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.
Nota a verbale
Al fine di preservare gli attuali equilibri economici e normativi raggiunti, le Parti si impegnano ad incontrarsi dopo la scadenza del presente C.C.N.L. e comunque entro gennaio 2027, per porre in essere gli eventuali ulteriori adeguamenti necessari. Nel predetto incontro verrà definita anche la scala parametrale inerente alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43.
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