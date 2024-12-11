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Aumenti Retributivi rinnovo C.C.N.L. Mobilità TPL 2024 - 2026
|
Par.
|
Retribuzione Tabellare Settembre 2023
|
Aumento a Regime Tabellare
|
Aumento a Regime E.D.R. 2024
|
Totale Aumento a Regime
|
100 Euro par. 175 1ª Tranche Marzo 2025
|
100 Euro Par. 175 2ª Tranche Agosto 2026
|
Una Tantum Marzo 2025
|
Resp. Unità amm.va/tecnica complessa
|
250
|
1.711,10
|
228,57
|
57,14
|
285,71
|
1.853,96
|
1.996,81
|
714,29
|
Professional
|
230
|
1.574,21
|
210,29
|
52,57
|
262,86
|
1.705,64
|
1.837,07
|
657,14
|
Capo unità organ.va Amm.va/tecnica
|
230
|
1.574,22
|
210,29
|
52,57
|
262,86
|
1.705,65
|
1.837,08
|
657,14
|
Coordinatore di esercizio
|
210
|
1.437,33
|
192,00
|
48,00
|
240,00
|
1.557,33
|
1.677,33
|
600,00
|
Coordinatore
|
210
|
1.437,33
|
192,00
|
48,00
|
240,00
|
1.557,33
|
1.677,33
|
600,00
|
Coordinatore ferroviario (Pos. 2)
|
210
|
1.437,33
|
192,00
|
48,00
|
240,00
|
1.557,33
|
1.677,33
|
600,00
|
Capo unità tecnica
|
205
|
1.403,11
|
187,43
|
46,86
|
234,29
|
1.520,25
|
1.637,40
|
585,71
|
Coordinatore di ufficio
|
205
|
1.403,11
|
187,43
|
46,86
|
234,29
|
1.520,25
|
1.637,40
|
585,71
|
Coordinatore ferroviario (Pos.1)
|
202
|
1.382,58
|
184,69
|
46,17
|
230,86
|
1.498,01
|
1.613,44
|
577,14
|
Specialista tecnico/amministrativo
|
193
|
1.320,98
|
176,46
|
44,11
|
220,57
|
1.431,27
|
1.541,55
|
551,43
|
Addetto all'esercizio
|
193
|
1.320,98
|
176,46
|
44,11
|
220,57
|
1.431,27
|
1.541,55
|
551,43
|
Capo stazione
|
193
|
1.320,98
|
176,46
|
44,11
|
220,57
|
1.431,27
|
1.541,55
|
551,43
|
Assistente coordinatore
|
193
|
1.320,98
|
176,46
|
44,11
|
220,57
|
1.431,27
|
1.541,55
|
551,43
|
Tecnico di bordo
|
190
|
1.300,43
|
173,71
|
43,43
|
217,14
|
1.409,00
|
1.517,57
|
542,86
|
Macchinista (Pos.4)
|
190
|
1.300,43
|
173,71
|
43,43
|
217,14
|
1.409,00
|
1.517,57
|
542,86
|
Capo operatori
|
188
|
1.286,76
|
171,89
|
42,97
|
214,86
|
1.394,19
|
1.501,62
|
537,14
|
Macchinista (Pos. 3)
|
183
|
1.252,51
|
167,31
|
41,83
|
209,14
|
1.357,08
|
1.461,65
|
522,86
|
Operatore di esercizio (Pos. 4)
|
183
|
1.252,51
|
167,31
|
41,83
|
209,14
|
1.357,08
|
1.461,65
|
522,86
|
Operatore certificatore
|
180
|
1.231,99
|
164,57
|
41,14
|
205,71
|
1.334,85
|
1.437,70
|
514,29
|
Coordinatore della mobilità
|
178
|
1.218,29
|
162,74
|
40,69
|
203,43
|
1.320,00
|
1.421,72
|
508,57
|
Collaboratore di ufficio
|
175
|
1.197,77
|
160,00
|
40,00
|
200,00
|
1.297,77
|
1.397,77
|
500,00
|
Operatore di esercizio (Pos. 3)
|
175
|
1.197,77
|
160,00
|
40,00
|
200,00
|
1.297,77
|
1.397,77
|
500,00
|
Operatore tecnico
|
170
|
1.163,55
|
155,43
|
38,86
|
194,29
|
1.260,69
|
1.357,84
|
485,71
|
Addetto alla mobilità
|
170
|
1.163,55
|
155,43
|
38,86
|
194,29
|
1.260,69
|
1.357,84
|
485,71
|
Macchinista (Pos. 2)
|
165
|
1.129,33
|
150,86
|
37,71
|
188,57
|
1.223,62
|
1.317,90
|
471,43
|
Capo treno (Pos. 3)
|
165
|
1.129,33
|
150,86
|
37,71
|
188,57
|
1.223,62
|
1.317,90
|
471,43
|
Operatore qualificato (Pos. 2)
|
160
|
1.095,11
|
146,29
|
36,57
|
182,86
|
1.186,54
|
1.277,97
|
457,14
|
Operatore di gestione
|
158
|
1.081,42
|
144,46
|
36,11
|
180,57
|
1.171,71
|
1.261,99
|
451,43
|
Operatore di esercizio (Pos. 2)
|
158
|
1.081,42
|
144,46
|
36,11
|
180,57
|
1.171,71
|
1.261,99
|
451,43
|
Operatore di movimento e gestione
|
158
|
1.081,42
|
144,46
|
36,11
|
180,57
|
1.171,71
|
1.261,99
|
451,43
|
Capo treno (Pos. 2)
|
158
|
1.081,42
|
144,46
|
36,11
|
180,57
|
1.171,71
|
1.261,99
|
451,43
|
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2)
|
155
|
1.060,87
|
141,71
|
35,43
|
177,14
|
1.149,44
|
1.238,01
|
442,86
|
Assistente alla clientela
|
154
|
1.054,04
|
140,80
|
35,20
|
176,00
|
1.142,04
|
1.230,04
|
440,00
|
Macchinista (Pos.1)
|
153
|
1.047,20
|
139,89
|
34,97
|
174,86
|
1.134,63
|
1.222,06
|
437,14
|
Operatore qualificato della mobilità
|
151
|
1.033,51
|
138,06
|
34,51
|
172,57
|
1.119,80
|
1.206,08
|
431,43
|
Operatore F.T.A. (Pos. 2)
|
145
|
992,44
|
132,57
|
33,14
|
165,71
|
1.075,30
|
1.158,15
|
414,29
|
Operatore di stazione (Pos. 2)
|
143
|
978,75
|
130,74
|
32,69
|
163,43
|
1.060,46
|
1.142,18
|
408,57
|
Operatore qualificato di ufficio (pos. 1)
|
140
|
958,22
|
128,00
|
32,00
|
160,00
|
1.038,22
|
1.118,22
|
400,00
|
Operatore di esercizio (pos. 1)
|
140
|
958,22
|
128,00
|
32,00
|
160,00
|
1.038,22
|
1.118,22
|
400,00
|
Operatore qualificato (Pos. 1)
|
140
|
958,22
|
128,00
|
32,00
|
160,00
|
1.038,22
|
1.118,22
|
400,00
|
Capo treno (Pos. 1)
|
140
|
958,22
|
128,00
|
32,00
|
160,00
|
1.038,22
|
1.118,22
|
400,00
|
Operatore di stazione (Pos. 1)
|
139
|
951,38
|
127,09
|
31,77
|
158,86
|
1.030,81
|
1.110,24
|
397,14
|
Operatore della mobilità
|
138
|
944,53
|
126,17
|
31,54
|
157,71
|
1.023,39
|
1.102,24
|
394,29
|
Capo squadra operatori di manovra
|
135
|
924,00
|
123,43
|
30,86
|
154,29
|
1.001,14
|
1.078,29
|
385,71
|
Operatore di scambi cabina
|
135
|
924,00
|
123,43
|
30,86
|
154,29
|
1.001,14
|
1.078,29
|
385,71
|
Operatore di ufficio
|
130
|
889,78
|
118,86
|
29,71
|
148,57
|
964,07
|
1.038,35
|
371,43
|
Operatore di manutenzione
|
130
|
889,78
|
118,86
|
29,71
|
148,57
|
964,07
|
1.038,35
|
371,43
|
Collaboratore di esercizio
|
129
|
882,93
|
117,94
|
29,49
|
147,43
|
956,64
|
1.030,36
|
368,57
|
Operatore di manovra
|
123
|
841,87
|
112,46
|
28,11
|
140,57
|
912,16
|
982,44
|
351,43
|
Capo squadra ausiliari
|
121
|
828,18
|
110,63
|
27,66
|
138,29
|
897,32
|
966,47
|
345,71
|
Operatore generico
|
116
|
793,96
|
106,06
|
26,51
|
132,57
|
860,25
|
926,53
|
331,43
|
Ausiliario
|
110
|
752,88
|
100,57
|
25,14
|
125,71
|
815,74
|
878,59
|
314,29
|
Ausiliario generico
|
100
|
684,44
|
91,43
|
22,86
|
114,29
|
741,58
|
798,73
|
285,71
01 agostoAUTOFERROTRANVIERI - MOBILITA'
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Riferimenti
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