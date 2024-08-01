Adempimento

Limitatamente al primo livello, fermo restando il mantenimento della scala parametrale utile al calcolo dei futuri aumenti contrattuali, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a 186,76 euro lordi a partire dall’1.1.2025. Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello sarà pari a euro 1.502,46 a partire da gennaio 2025, euro lordi 1.530,00 da agosto 2025 e euro lordi 1.557,00 da agosto 2026.

Di conseguenza nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Liv. 1.8.2024 1.1.2025 1.8.2025 1.8.2026 8° 2.384,90 2.384,90 2.447,63 2.509,13 7° 2.234,50 2.234,50 2.295,70 2.355,70 6° 2.053,70 2.053,70 2.109,29 2.163,79 5° 1.950,40 1.950,40 2.002,93 2.054,43 4° 1.879,50 1.879,50 1.930,50 1.980,50 3° Super 1.835,10 1.835,10 1.884,57 1.933,07 3° 1.795,50 1.795,50 1.843,95 1.891,45 2° Super 1.740,80 1.740,80 1.787,21 1.832,71 2° 1.705,50 1.705,50 1.751,40 1.796,40 1° 1.315,70 1.502,46 1.530,00 1.557,00

L’indennità di funzione pari ad euro 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1.9.1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

L’aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala parametrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:

- euro 90 dall’1.8.2024

- euro 51 dall’1.8.2025

- euro 50 dall’1.8.2026