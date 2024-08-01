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Liv.
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1.8.2024
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1.1.2025
|
1.8.2025
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1.8.2026
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8°
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2.384,90
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2.384,90
|
2.447,63
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2.509,13
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7°
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2.234,50
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2.234,50
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2.295,70
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2.355,70
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6°
|
2.053,70
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2.053,70
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2.109,29
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2.163,79
|
5°
|
1.950,40
|
1.950,40
|
2.002,93
|
2.054,43
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4°
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1.879,50
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1.879,50
|
1.930,50
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1.980,50
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3° Super
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1.835,10
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1.835,10
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1.884,57
|
1.933,07
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3°
|
1.795,50
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1.795,50
|
1.843,95
|
1.891,45
|
2° Super
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1.740,80
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1.740,80
|
1.787,21
|
1.832,71
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2°
|
1.705,50
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1.705,50
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1.751,40
|
1.796,40
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1°
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1.315,70
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1.502,46
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1.530,00
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1.557,00
01 agostoCALZATURIERI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Limitatamente al primo livello, fermo restando il mantenimento della scala parametrale utile al calcolo dei futuri aumenti contrattuali, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a 186,76 euro lordi a partire dall’1.1.2025. Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello sarà pari a euro 1.502,46 a partire da gennaio 2025, euro lordi 1.530,00 da agosto 2025 e euro lordi 1.557,00 da agosto 2026.
Di conseguenza nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
L’indennità di funzione pari ad euro 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1.9.1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.
L’aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala parametrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:
- euro 90 dall’1.8.2024
- euro 51 dall’1.8.2025
- euro 50 dall’1.8.2026
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