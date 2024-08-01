01 agostoCALZATURIERI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 17-07-2024 - Articolo 112
Adempimento
Limitatamente al primo livello, fermo restando il mantenimento della scala parametrale utile al calcolo dei futuri aumenti contrattuali, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a 186,76 euro lordi a partire dall’1.1.2025. Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello sarà pari a euro 1.502,46 a partire da gennaio 2025, euro lordi 1.530,00 da agosto 2025 e euro lordi 1.557,00 da agosto 2026.
Di conseguenza nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Liv.

1.8.2024

1.1.2025

1.8.2025

1.8.2026

2.384,90

2.384,90

2.447,63

2.509,13

2.234,50

2.234,50

2.295,70

2.355,70

2.053,70

2.053,70

2.109,29

2.163,79

1.950,40

1.950,40

2.002,93

2.054,43

1.879,50

1.879,50

1.930,50

1.980,50

3° Super

1.835,10

1.835,10

1.884,57

1.933,07

1.795,50

1.795,50

1.843,95

1.891,45

2° Super

1.740,80

1.740,80

1.787,21

1.832,71

1.705,50

1.705,50

1.751,40

1.796,40

1.315,70

1.502,46

1.530,00

1.557,00

L’indennità di funzione pari ad euro 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dall’1.9.1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.
L’aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell’attuale scala parametrale, sarà erogato alle seguenti scadenze:
- euro 90 dall’1.8.2024
- euro 51 dall’1.8.2025
- euro 50 dall’1.8.2026
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