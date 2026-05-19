01 settembreSCUOLE RELIGIOSE - AGIDAE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 19-05-2026
Adempimento

Liv.

Sett. 25

aumento 1.9.2026

retribuzione

aumento 1.1.2027

retribuzione

aumento 1.9.2027

retribuzione

aumento 1.12.2027

retribuzione

1

1.673,66

12,54

1.686,20

14,42

1.700,62

14,98

1.715,60

15,58

1.731,18

2

1.719,87

14,316

1.734,18

16,33

1.750,516

16,82

1.767,33

17,34

1.784,67

3

1.767,98

15,89

1.783,87

17,98

1.801,85

18,35

1.820,216

18,74

1.838,95

4

1.821,29

17,17

1.838,46

19,25

1.857,716

19,45

1.877,16

19,66

1.896,82

5

1.909,80

18,00

1.927,80

20,00

1.947,80

20,00

1.967,80

20,00

1.987,80

6

2.118,74

19,97

2.138,716

22,19

2.160,90

22,19

2.183,09

22,19

2.205,27

 
 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ