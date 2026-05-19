|
Liv.
|
Sett. 25
|
aumento 1.9.2026
|
retribuzione
|
aumento 1.1.2027
|
retribuzione
|
aumento 1.9.2027
|
retribuzione
|
aumento 1.12.2027
|
retribuzione
|
1
|
1.673,66
|
12,54
|
1.686,20
|
14,42
|
1.700,62
|
14,98
|
1.715,60
|
15,58
|
1.731,18
|
2
|
1.719,87
|
14,316
|
1.734,18
|
16,33
|
1.750,516
|
16,82
|
1.767,33
|
17,34
|
1.784,67
|
3
|
1.767,98
|
15,89
|
1.783,87
|
17,98
|
1.801,85
|
18,35
|
1.820,216
|
18,74
|
1.838,95
|
4
|
1.821,29
|
17,17
|
1.838,46
|
19,25
|
1.857,716
|
19,45
|
1.877,16
|
19,66
|
1.896,82
|
5
|
1.909,80
|
18,00
|
1.927,80
|
20,00
|
1.947,80
|
20,00
|
1.967,80
|
20,00
|
1.987,80
|
6
|
2.118,74
|
19,97
|
2.138,716
|
22,19
|
2.160,90
|
22,19
|
2.183,09
|
22,19
|
2.205,27
01 settembreSCUOLE RELIGIOSE - AGIDAE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Riproduzione riservata Ⓒ