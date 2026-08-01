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Liv.
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Retribuzione al 31.8.2026
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Aumento dall’1.9.2026
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Retribuzione all’1.9.2026
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A1S
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2.028,54
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79,01
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2.107,55
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A1
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1.849,12
|
69,60
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1.918,72
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A2
|
1.686,66
|
61,00
|
1.747,66
|
A3
|
1.514,04
|
52,40
|
1.566,44
|
A4
|
1.399,04
|
46,26
|
1.445,31
|
B1
|
1.989,95
|
76,97
|
2.066,92
|
B2
|
1.503,40
|
51,58
|
1.554,98
|
B3S
|
1.436,12
|
48,31
|
1.484,43
|
B3
|
1.391,66
|
45,85
|
1.437,52
|
B4
|
1.293,67
|
40,94
|
1.334,61
01 settembrePANIFICATORI - CONFCOMMERCIO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Panifici artigiani quarta tranche con aumento in vigore dall’1.9.2026
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