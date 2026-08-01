01 settembrePANIFICATORI - CONFCOMMERCIO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 26-02-2025 - Articolo 50 - Titolo XVIII: Trattamento economico CCNL del 26-02-2025 - Articolo 50 bis - Titolo XVIII: Trattamento economico
Adempimento
Panifici artigiani quarta tranche con aumento in vigore dall’1.9.2026

Liv.

Retribuzione al 31.8.2026

Aumento dall’1.9.2026

Retribuzione all’1.9.2026

A1S

2.028,54

79,01

2.107,55

A1

1.849,12

69,60

1.918,72

A2

1.686,66

61,00

1.747,66

A3

1.514,04

52,40

1.566,44

A4

1.399,04

46,26

1.445,31

B1

1.989,95

76,97

2.066,92

B2

1.503,40

51,58

1.554,98

B3S

1.436,12

48,31

1.484,43

B3

1.391,66

45,85

1.437,52

B4

1.293,67

40,94

1.334,61

 
PER SAPERNE DI PIÙ
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