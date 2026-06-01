Adempimento

Minimi salariali di area mensili

Tabella n. 1

Operai agricoli Aree professionali Minimi Area 1 1.532,999 Area 2 1.398,093 Area 3 1.042,434

Minimi salariali di area orari

Tabella n. 2

Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 9,28033 Area 2 8,50259 Area 3 7,9876

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 28.5.2026 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del C.C.N.L. 23.5.2022, sono incrementati:

- a decorrere dall’1.6.2026 del 3,4 per cento;

- a decorrere dall’1.1.2027 del 1,7 per cento.

La suddetta percentuale del 3,4 per cento, relativa alla prima tranche di aumento è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

Minimi salariali di area

I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 (Allegato n. 1).

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di arca, salvo quanto è previsto dall’art. 18 e relativo accordo allegato del presente C.C.N.L..

I minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del C.C.N.L. 23.5.2022, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1.1.2029; per le altre province dall’1.6.2026.

In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al comma 1, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.

Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

