01 giugnoAGRICOLTURA (OPERAI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 28-05-2026 - Articolo 50 ACCR del 28-05-2026 - Allegato 1 - Allegati
Adempimento
Minimi salariali di area mensili&nbsp;
Tabella n. 1

Operai agricoli

Aree professionali

Minimi

Area 1

1.532,999

Area 2

1.398,093

Area 3

1.042,434

Minimi salariali di area orari
Tabella n. 2

Operai florovivaisti

Aree professionali

Minimi

Area 1

9,28033

Area 2

8,50259

Area 3

7,9876

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 28.5.2026 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del C.C.N.L. 23.5.2022, sono incrementati:
- a decorrere dall&rsquo;1.6.2026 del 3,4 per cento;
- a decorrere dall&rsquo;1.1.2027 del 1,7 per cento.
La suddetta percentuale del 3,4 per cento, relativa alla prima tranche di aumento &egrave; finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Minimi salariali di area
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 (Allegato n. 1).
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di arca, salvo quanto &egrave; previsto dall&rsquo;art. 18 e relativo accordo allegato del presente C.C.N.L..
I minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del C.C.N.L. 23.5.2022, dalla data che sar&agrave; fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l&rsquo;1.1.2029; per le altre province dall&rsquo;1.6.2026.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all&rsquo;art. 2 e di una valutazione sull&rsquo;andamento dell&rsquo;inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al comma 1, nonch&eacute; gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all&rsquo;interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell&rsquo;aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell&rsquo;arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all&rsquo;inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell&rsquo;ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.
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PER SAPERNE DI PIÙ
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