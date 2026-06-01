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Col. 1
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Col. 2
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Liv.
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Importo lordo nel tempo pieno (AFAC) (Euro)
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Dirigente
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300,26
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Quadro
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218,00
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A1
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185,92
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A2
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166,17
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B1 e Op. di Vendita di 1ª Categoria
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146,43
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B2 e Op. di Vendita di 2ª Categoria
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133,27
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C1 e Op. di Vendita di 3ª Categoria
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119,28
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C2 e Op. di Vendita di 4ª Categoria
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106,94
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D1
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93,78
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D2
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82,26
01 giugnoTERZIARIO AVANZATO (ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
A decorrere dall’1.6.2026, le Parti prevedono il riconoscimento ai Lavoratori dei seguenti Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali (in sigla AFAC), sostitutivi e migliorativi dell'I.V.C., come precisati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1) Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali da riconoscere dall’1.6.2026
Gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali dovranno essere riconosciuti anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.
In caso di lavoro a tempo parziale, gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali dovranno essere proporzionati all'indice di prestazione ridotta del lavoratore.
Gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali formeranno, a tutti gli effetti, la Retribuzione Mensile Lorda del Lavoratore, ovvero la retribuzione "fissa" costituita da tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere continuativo e utili per la maturazione delle retribuzioni differite e per il T.F.R.
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