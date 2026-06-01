01 giugnoTERZIARIO AVANZATO (ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACC del 25-05-2026 - Articolo 1
Adempimento
A decorrere dall&rsquo;1.6.2026, le Parti prevedono il riconoscimento ai Lavoratori dei seguenti Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali (in sigla AFAC), sostitutivi e migliorativi dell&#39;I.V.C., come precisati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1) Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali da riconoscere dall&rsquo;1.6.2026

Col. 1

Col. 2

Liv.

Importo lordo nel tempo pieno (AFAC) (Euro)

Dirigente

300,26

Quadro

218,00

A1

185,92

A2

166,17

B1 e Op. di Vendita di 1&ordf; Categoria

146,43

B2 e Op. di Vendita di 2&ordf; Categoria

133,27

C1 e Op. di Vendita di 3&ordf; Categoria

119,28

C2 e Op. di Vendita di 4&ordf; Categoria

106,94

D1

93,78

D2

82,26

Gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali dovranno essere riconosciuti anche agli Apprendisti, in base al loro livello d&#39;inquadramento retributivo.
In caso di lavoro a tempo parziale, gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali dovranno essere proporzionati all&#39;indice di prestazione ridotta del lavoratore.
Gli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali formeranno, a tutti gli effetti, la Retribuzione Mensile Lorda del Lavoratore, ovvero la retribuzione "fissa" costituita da tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere continuativo e utili per la maturazione delle retribuzioni differite e per il&nbsp;T.F.R.
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PER SAPERNE DI PIÙ
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