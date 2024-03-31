|
Liv.
|
Retribuzione in vigore fino al 31.3.2024
|
Retribuzione in vigore dall’1.4.2024
|
Retribuzione in vigore dall’1.9.2025
|
Retribuzione in vigore dall’1.9.2026
|
Totale aumento in euro
|
Q
|
2.219,13
|
2.266,39
|
2.313,65
|
2.360,91
|
141,78
|
1°
|
1.973,55
|
2.015,58
|
2.057,61
|
2.099,64
|
126,09
|
2°
|
1.729,93
|
1.766,77
|
1.803,61
|
1.840,45
|
110,52
|
3°S
|
1.610,73
|
1.645,03
|
1.679,33
|
1.713,63
|
102,90
|
3°
|
1.596,89
|
1.630,90
|
1.664,91
|
1.698,92
|
102,03
|
4° S
|
1.551,11
|
1.584,14
|
1.617,17
|
1.650,20
|
99,09
|
(*) 4°
|
1.498,56
|
1.530,47
|
1.562,38
|
1.594,29
|
95,73
|
5°
|
1.400,56
|
1.430,39
|
1.460,22
|
1.490.05
|
89,49
01 settembreSTUDI PROFESSIONALI - UNIMPRESA/UNIAP/CONFAIL
IstitutoDecorrenza e durata
Riferimenti
Adempimento
Tabella Retributiva Unica Studi Professionali
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