01 settembreSTUDI PROFESSIONALI - UNIMPRESA/UNIAP/CONFAIL
IstitutoDecorrenza e durata
Riferimenti
CCNL del 01-04-2024 - Articolo 122 - Parte seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo XXX - Trattamento economico
Adempimento
Tabella Retributiva Unica Studi Professionali

Liv.

Retribuzione in vigore fino al 31.3.2024

Retribuzione in vigore dall’1.4.2024

Retribuzione in vigore dall’1.9.2025

Retribuzione in vigore dall’1.9.2026

Totale aumento in euro

Q

2.219,13

2.266,39

2.313,65

2.360,91

141,78

1.973,55

2.015,58

2.057,61

2.099,64

126,09

1.729,93

1.766,77

1.803,61

1.840,45

110,52

3°S

1.610,73

1.645,03

1.679,33

1.713,63

102,90

1.596,89

1.630,90

1.664,91

1.698,92

102,03

4° S

1.551,11

1.584,14

1.617,17

1.650,20

99,09

(*) 4°

1.498,56

1.530,47

1.562,38

1.594,29

95,73

1.400,56

1.430,39

1.460,22

1.490.05

89,49

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ