01 agostoAUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 26-06-2026
Adempimento
Sezione 1

Liv.

1.8.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.1.2028

Incremento complessivo

A

103,21

103,21

95,27

95,27

396,96

A1

92,23

92,23

85,14

85,14

354,73

B plus

84,32

84,32

77,84

77,84

324,32

B

81,25

81,25

75,00

75,00

312,50

B1 plus

77,30

77,30

71,35

71,35

297,30

B1

74,22

74,22

68,51

68,51

285,47

C plus

68,07

68,07

62,84

62,84

261,82

C

65,00

65,00

60,00

60,00

250,00

C1

59,29

59,29

54,73

54,73

228,04

D

43,92

4 3,92

40,54

40,54

168,92

Sezione 2

Liv.

1.8.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.1.2028

Incremento complessivo

A

54,20

54,20

50,03

50,03

208,44

A1

49,52

49,52

45,71

45,71

190,44

B plus

44,73

44,73

41,29

41,29

172,03

B

42,86

42,86

39,57

39,57

164,86

B1 plus

38,15

38,15

35,22

35,22

146,74

B1

34,49

34,49

31,83

31,83

132,64

C plus

32,52

32,52

30,02

30,02

125,07

C

31,53

31,53

29,11

29,11

121,28

C1

29,07

29,07

26,83

26,83

111,80

D

26,85

26,85

24,79

24,79

103,28

Sezione 3

Liv.

1.8.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.1.2028

Incremento complessivo

A

69,85

69,85

64,48

64,48

268,66

A1

62,91

62,91

58,07

58,07

241,98

B plus

56,80

56,80

52,43

52,43

218,46

B

54,42

54,42

50,23

50,23

209,31

B1 plus

49,97

49,97

46,13

46,13

192,20

B1

46,51

46,51

42,94

42,94

178,90

C plus

42,32

42,32

39,07

39,07

162,79

C

40,23

40,23

37,13

37,13

154,73

C1

36,35

36,35

33,55

33,55

139,79

D

32,63

32,63

30,12

30,12

125,50

Sezione 4

Liv.

1.8.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.1.2028

Incremento complessivo

A

67,14

67,14

61,97

61,97

258,23

A1

58,39

58,39

53,90

53,90

224,58

B plus

54,75

54,75

50,54

50,54

210,57

B

53,33

53,33

49,23

49,23

205,12

B1 plus

50,69

50,69

46,79

46,79

194,97

B1

48,64

48,64

44,90

44,90

187,09

C plus

45,78

45,78

42,26

42,26

176,10

C

44,36

44,36

40,94

40,94

170,60

C1

41,85

41,85

38,63

38,63

160,96

D

36,09

36,09

33,31

33,31

138,79

Sezione 5

Liv.

1.8.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.1.2028

Incremento complessivo

A

70,77

70,77

65,33

65,33

272,21

A1

63,70

63,70

58,80

58,80

244,98

B plus

56,05

56,05

51,74

51,74

215,59

B

53,08

53,08

49,00

49,00

204,16

B1 plus

51,09

51,09

47,16

47,16

196,50

B1

49,54

49,54

45,73

45,73

190,54

C plus

-

-

-

-

-

C

-

-

-

-

-

C1

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

 
 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ