|
Liv.
|
1.8.2026
|
1.1.2027
|
1.8.2027
|
1.1.2028
|
Incremento complessivo
|
A
|
103,21
|
103,21
|
95,27
|
95,27
|
396,96
|
A1
|
92,23
|
92,23
|
85,14
|
85,14
|
354,73
|
B plus
|
84,32
|
84,32
|
77,84
|
77,84
|
324,32
|
B
|
81,25
|
81,25
|
75,00
|
75,00
|
312,50
|
B1 plus
|
77,30
|
77,30
|
71,35
|
71,35
|
297,30
|
B1
|
74,22
|
74,22
|
68,51
|
68,51
|
285,47
|
C plus
|
68,07
|
68,07
|
62,84
|
62,84
|
261,82
|
C
|
65,00
|
65,00
|
60,00
|
60,00
|
250,00
|
C1
|
59,29
|
59,29
|
54,73
|
54,73
|
228,04
|
D
|
43,92
|
4 3,92
|
40,54
|
40,54
|
168,92
|
Liv.
|
1.8.2026
|
1.1.2027
|
1.8.2027
|
1.1.2028
|
Incremento complessivo
|
A
|
54,20
|
54,20
|
50,03
|
50,03
|
208,44
|
A1
|
49,52
|
49,52
|
45,71
|
45,71
|
190,44
|
B plus
|
44,73
|
44,73
|
41,29
|
41,29
|
172,03
|
B
|
42,86
|
42,86
|
39,57
|
39,57
|
164,86
|
B1 plus
|
38,15
|
38,15
|
35,22
|
35,22
|
146,74
|
B1
|
34,49
|
34,49
|
31,83
|
31,83
|
132,64
|
C plus
|
32,52
|
32,52
|
30,02
|
30,02
|
125,07
|
C
|
31,53
|
31,53
|
29,11
|
29,11
|
121,28
|
C1
|
29,07
|
29,07
|
26,83
|
26,83
|
111,80
|
D
|
26,85
|
26,85
|
24,79
|
24,79
|
103,28
|
Liv.
|
1.8.2026
|
1.1.2027
|
1.8.2027
|
1.1.2028
|
Incremento complessivo
|
A
|
69,85
|
69,85
|
64,48
|
64,48
|
268,66
|
A1
|
62,91
|
62,91
|
58,07
|
58,07
|
241,98
|
B plus
|
56,80
|
56,80
|
52,43
|
52,43
|
218,46
|
B
|
54,42
|
54,42
|
50,23
|
50,23
|
209,31
|
B1 plus
|
49,97
|
49,97
|
46,13
|
46,13
|
192,20
|
B1
|
46,51
|
46,51
|
42,94
|
42,94
|
178,90
|
C plus
|
42,32
|
42,32
|
39,07
|
39,07
|
162,79
|
C
|
40,23
|
40,23
|
37,13
|
37,13
|
154,73
|
C1
|
36,35
|
36,35
|
33,55
|
33,55
|
139,79
|
D
|
32,63
|
32,63
|
30,12
|
30,12
|
125,50
|
Liv.
|
1.8.2026
|
1.1.2027
|
1.8.2027
|
1.1.2028
|
Incremento complessivo
|
A
|
67,14
|
67,14
|
61,97
|
61,97
|
258,23
|
A1
|
58,39
|
58,39
|
53,90
|
53,90
|
224,58
|
B plus
|
54,75
|
54,75
|
50,54
|
50,54
|
210,57
|
B
|
53,33
|
53,33
|
49,23
|
49,23
|
205,12
|
B1 plus
|
50,69
|
50,69
|
46,79
|
46,79
|
194,97
|
B1
|
48,64
|
48,64
|
44,90
|
44,90
|
187,09
|
C plus
|
45,78
|
45,78
|
42,26
|
42,26
|
176,10
|
C
|
44,36
|
44,36
|
40,94
|
40,94
|
170,60
|
C1
|
41,85
|
41,85
|
38,63
|
38,63
|
160,96
|
D
|
36,09
|
36,09
|
33,31
|
33,31
|
138,79
|
Liv.
|
1.8.2026
|
1.1.2027
|
1.8.2027
|
1.1.2028
|
Incremento complessivo
|
A
|
70,77
|
70,77
|
65,33
|
65,33
|
272,21
|
A1
|
63,70
|
63,70
|
58,80
|
58,80
|
244,98
|
B plus
|
56,05
|
56,05
|
51,74
|
51,74
|
215,59
|
B
|
53,08
|
53,08
|
49,00
|
49,00
|
204,16
|
B1 plus
|
51,09
|
51,09
|
47,16
|
47,16
|
196,50
|
B1
|
49,54
|
49,54
|
45,73
|
45,73
|
190,54
|
C plus
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
C
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
C1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
D
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-