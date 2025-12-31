01 agostoCERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA - FINO A 49 DIPENDENTI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive ACCR del 21-10-2025 - Parte economica
Adempimento
Tabella dei minimi retributivi 
Ceramica

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

A1

2.498,31

2.699,70

2.721,92

B1

2.302,53

2.478,75

2.498,19

B2

2.170,44

2.335,58

2.353,80

C1

2.008,62

2.166,72

2.184,16

C2

1.966,50

2.119,56

2.136,45

C3

1.915,29

2.064,32

2.080,76

D1

1.868,50

2.013,50

2.029,50

D2

1.754,36

1.885,26

1.899,70

D3

1.714,43

1.839,29

1.853,07

E1

1.655,93

1.777,78

1.791,22

E2

1.584,45

1.693,20

1.705,20

E3

1.542,23

1.645,95

1.657,39

F

1.497,94

1.598,63

1.609,74

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ