|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
A1
|
2.498,31
|
2.699,70
|
2.721,92
|
B1
|
2.302,53
|
2.478,75
|
2.498,19
|
B2
|
2.170,44
|
2.335,58
|
2.353,80
|
C1
|
2.008,62
|
2.166,72
|
2.184,16
|
C2
|
1.966,50
|
2.119,56
|
2.136,45
|
C3
|
1.915,29
|
2.064,32
|
2.080,76
|
D1
|
1.868,50
|
2.013,50
|
2.029,50
|
D2
|
1.754,36
|
1.885,26
|
1.899,70
|
D3
|
1.714,43
|
1.839,29
|
1.853,07
|
E1
|
1.655,93
|
1.777,78
|
1.791,22
|
E2
|
1.584,45
|
1.693,20
|
1.705,20
|
E3
|
1.542,23
|
1.645,95
|
1.657,39
|
F
|
1.497,94
|
1.598,63
|
1.609,74
01 agostoCERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA - FINO A 49 DIPENDENTI)
IstitutoMinimi retributivi
Adempimento
Tabella dei minimi retributivi
Ceramica
Riproduzione riservata Ⓒ