|
Par.
|
Posizioni economiche
|
dall’1.3.2026
|
dall’1.9.2026
|
dall’1.3.2027
|
dall’1.7.2027
|
a regime
|
240
|
A
|
77,42
|
77,42
|
92,90
|
92,90
|
340,65
|
200
|
A1
|
64,52
|
64,52
|
77,42
|
77,42
|
283,87
|
170
|
B
|
54,84
|
54,84
|
65,81
|
65,81
|
241,29
|
155
|
B1
|
50,00
|
50,00
|
60,00
|
60,00
|
220,00
|
140
|
B2
|
45,16
|
45,16
|
54,19
|
54,19
|
198,71
|
115
|
C
|
37,10
|
37,10
|
44,52
|
44,52
|
163,23
|
100
|
C1
|
32,26
|
32,26
|
38,71
|
38,71
|
141,94
01 settembreANAS
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Relativamente al rinnovo della parte economica, si stabilisce di procedere al riconoscimento di un aumento del minimo tabellare a regime pari ad euro 220,00, convenzionalmente riferito alla posizione organizzativa ed economica B1, secondo le seguenti decorrenze:
Riproduzione riservata Ⓒ