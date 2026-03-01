01 settembreANAS
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 18-12-2025
Adempimento
Relativamente al rinnovo della parte economica, si stabilisce di procedere al riconoscimento di un aumento del minimo tabellare a regime pari ad euro 220,00, convenzionalmente riferito alla posizione organizzativa ed economica B1, secondo le seguenti decorrenze:
 

Par.

Posizioni economiche

dall’1.3.2026

dall’1.9.2026

dall’1.3.2027

dall’1.7.2027

a regime

240

A

77,42

77,42

92,90

92,90

340,65

200

A1

64,52

64,52

77,42

77,42

283,87

170

B

54,84

54,84

65,81

65,81

241,29

155

B1

50,00

50,00

60,00

60,00

220,00

140

B2

45,16

45,16

54,19

54,19

198,71

115

C

37,10

37,10

44,52

44,52

163,23

100

C1

32,26

32,26

38,71

38,71

141,94

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ