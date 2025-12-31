01 agostoMODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 21-10-2025 - Parte economica ACC del 05-11-2025 - Tabelle retributive
Adempimento
Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco
Tabella dei minimi retributivi

Liv.

Minimi al 31.12.2025

Minimi dall’1.1.2026

Minimi dall’1.8.2026

Minimi dall’1.11.2026

A

1.841,75

1.938,89

1.987,46

2.023,89

B

1.682,26

1.771,00

1.815,37

1.848,65

C

1.590,09

1.673,97

1.715,91

1.747,36

D

1.516,65

1.596,65

1.636,65

1.666,65

E

1.451,25

1.527,81

1.566,09

1.594,80

F

1.397,20

1.470,90

1.507,75

1.535,39

G

1.296,37

1.364,75

1.398,94

1.424,58

 
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