|
Liv.
|
Minimi al 31.12.2025
|
Minimi dall’1.1.2026
|
Minimi dall’1.8.2026
|
Minimi dall’1.11.2026
|
A
|
1.841,75
|
1.938,89
|
1.987,46
|
2.023,89
|
B
|
1.682,26
|
1.771,00
|
1.815,37
|
1.848,65
|
C
|
1.590,09
|
1.673,97
|
1.715,91
|
1.747,36
|
D
|
1.516,65
|
1.596,65
|
1.636,65
|
1.666,65
|
E
|
1.451,25
|
1.527,81
|
1.566,09
|
1.594,80
|
F
|
1.397,20
|
1.470,90
|
1.507,75
|
1.535,39
|
G
|
1.296,37
|
1.364,75
|
1.398,94
|
1.424,58
01 agostoMODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO
IstitutoMinimi retributivi
Adempimento
Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco
Tabella dei minimi retributivi
Riproduzione riservata Ⓒ