01 agostoNOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 23-05-2025 ACCR del 23-05-2025
Adempimento

Liv.

Par.

Retribuzione tabellare al 30.9.2020

Indennità di contingenza

Elemento distinto retribuzione (E.D.R.) (x 13 mensilità)

Aumento in retribuzione tabellare a regime

Aumenti salariali in retribuzione tabellare

Nuove retribuzioni tabellari

Ulteriori aumenti

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025

Da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026

E.D.R. 2025 da erogare con la retr. Mese di luglio 2025

Trattamento integrativo senza Accordo Aziendale da erogare con la retr. Gennaio 2026

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

C4

100

796,25

511,44

10,33

119,40

44,78

74,63

841,03

915,66

29,85

20,00

C3

125

995,30

515,67

10,33

149,25

55,97

93,28

1.051,27

1144,56

37,31

20,00

C2

134

1.066,97

517,26

10,33

160,00

60,00

100,00

1.126,97

1226,97

40,00

20,00

C1

152

1.210,30

520,75

10,33

181,49

68,06

113,43

1.278,36

1.391,79

45,37

20,00

B3

155

1.234,19

521,06

10,33

185,07

69,40

115,67

1.303,59

1.419,26

46,27

20,00

B2

162

1.289,92

522,46

10,33

193,43

72,54

120,90

1.362,46

1.483,35

48,36

20,00

B1

170

1.353,62

524,10

10,33

202,99

76,12

126,87

1.429,74

1.556,61

50,75

20,00

A2

188

1.496,94

527,49

10,33

224,48

84,18

140,30

1.581,12

1.721,42

56,12

20,00

A1

200

1.592,50

529,75

10,33

238,81

89,55

149,25

1.682,05

1.831,30

59,70

20,00

Q2

200

1.592,50

529,75

10,33

238,81

89,55

149,25

1.682,05

1.831,30

59,70

20,00

Q1

200

1.592,50

529,75

10,33

238,81

89,55

149,25

1.682,05

1.831,30

59,70

20,00

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