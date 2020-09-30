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Liv.
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Par.
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Retribuzione tabellare al 30.9.2020
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Indennità di contingenza
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Elemento distinto retribuzione (E.D.R.) (x 13 mensilità)
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Aumento in retribuzione tabellare a regime
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Aumenti salariali in retribuzione tabellare
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Nuove retribuzioni tabellari
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Ulteriori aumenti
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Da erogare con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025
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Da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026
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Da erogare con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025
|
Da erogare con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026
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E.D.R. 2025 da erogare con la retr. Mese di luglio 2025
|
Trattamento integrativo senza Accordo Aziendale da erogare con la retr. Gennaio 2026
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
l
|
m
|
n
|
C4
|
100
|
796,25
|
511,44
|
10,33
|
119,40
|
44,78
|
74,63
|
841,03
|
915,66
|
29,85
|
20,00
|
C3
|
125
|
995,30
|
515,67
|
10,33
|
149,25
|
55,97
|
93,28
|
1.051,27
|
1144,56
|
37,31
|
20,00
|
C2
|
134
|
1.066,97
|
517,26
|
10,33
|
160,00
|
60,00
|
100,00
|
1.126,97
|
1226,97
|
40,00
|
20,00
|
C1
|
152
|
1.210,30
|
520,75
|
10,33
|
181,49
|
68,06
|
113,43
|
1.278,36
|
1.391,79
|
45,37
|
20,00
|
B3
|
155
|
1.234,19
|
521,06
|
10,33
|
185,07
|
69,40
|
115,67
|
1.303,59
|
1.419,26
|
46,27
|
20,00
|
B2
|
162
|
1.289,92
|
522,46
|
10,33
|
193,43
|
72,54
|
120,90
|
1.362,46
|
1.483,35
|
48,36
|
20,00
|
B1
|
170
|
1.353,62
|
524,10
|
10,33
|
202,99
|
76,12
|
126,87
|
1.429,74
|
1.556,61
|
50,75
|
20,00
|
A2
|
188
|
1.496,94
|
527,49
|
10,33
|
224,48
|
84,18
|
140,30
|
1.581,12
|
1.721,42
|
56,12
|
20,00
|
A1
|
200
|
1.592,50
|
529,75
|
10,33
|
238,81
|
89,55
|
149,25
|
1.682,05
|
1.831,30
|
59,70
|
20,00
|
Q2
|
200
|
1.592,50
|
529,75
|
10,33
|
238,81
|
89,55
|
149,25
|
1.682,05
|
1.831,30
|
59,70
|
20,00
|
Q1
|
200
|
1.592,50
|
529,75
|
10,33
|
238,81
|
89,55
|
149,25
|
1.682,05
|
1.831,30
|
59,70
|
20,00
01 agostoNOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
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