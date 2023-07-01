01 settembrePOSTE ITALIANE
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 23-07-2024 - Allegato 9 - Allegati
Adempimento
MINIMI TABELLARI IN VIGORE

Livelli professionali

1.7.2023

1.9.2025

1.9.2026

1.9.2027

1.12.2027

PAR.MIN+CONT

A

A1

22.977,43

23.788,87

24.600,31

25.395,91

26.032,39

162,42

A2

20.349,22

21.085,90

21.822,58

22.544,86

23.122,66

147,46

B

B

17.384,98

18.035,98

18.686,98

19.325,14

19.835,74

130,29

C

C

15.966,69

16.578,69

17.190,69

17.790,69

18.270,69

122,49

D

D

15.201,46

15.792,46

16.383,46

16.962,82

17.426,38

118,28

E

E

13.411,64

13.953,44

14.495,24

15.026,36

15.451,28

108,43

F

F

11.972,74

12.472,42

12.972,10

13.461,94

13.853,86

100,00

 INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Livelli professionali

1.7.2023

1.9.2025

1.9.2026

1.9.2027

1.12.2027

A

A1

6.545,25

6.545,25

6.545,25

6.545,25

6.545,25

A2

6.453,67

6.453,67

6.453,67

6.453,67

6.453,67

B

B

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

C

C

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

D

D

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

E

E

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

6.298,34

F

F

6.204,32

6.204,32

6.204,32

6.204,32

6.204,32

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ