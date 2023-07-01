|
Livelli professionali
|
1.7.2023
|
1.9.2025
|
1.9.2026
|
1.9.2027
|
1.12.2027
|
PAR.MIN+CONT
|
A
|
A1
|
22.977,43
|
23.788,87
|
24.600,31
|
25.395,91
|
26.032,39
|
162,42
|
A2
|
20.349,22
|
21.085,90
|
21.822,58
|
22.544,86
|
23.122,66
|
147,46
|
B
|
B
|
17.384,98
|
18.035,98
|
18.686,98
|
19.325,14
|
19.835,74
|
130,29
|
C
|
C
|
15.966,69
|
16.578,69
|
17.190,69
|
17.790,69
|
18.270,69
|
122,49
|
D
|
D
|
15.201,46
|
15.792,46
|
16.383,46
|
16.962,82
|
17.426,38
|
118,28
|
E
|
E
|
13.411,64
|
13.953,44
|
14.495,24
|
15.026,36
|
15.451,28
|
108,43
|
F
|
F
|
11.972,74
|
12.472,42
|
12.972,10
|
13.461,94
|
13.853,86
|
100,00
|
Livelli professionali
|
1.7.2023
|
1.9.2025
|
1.9.2026
|
1.9.2027
|
1.12.2027
|
A
|
A1
|
6.545,25
|
6.545,25
|
6.545,25
|
6.545,25
|
6.545,25
|
A2
|
6.453,67
|
6.453,67
|
6.453,67
|
6.453,67
|
6.453,67
|
B
|
B
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
C
|
C
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
D
|
D
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
E
|
E
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
6.298,34
|
F
|
F
|
6.204,32
|
6.204,32
|
6.204,32
|
6.204,32
|
6.204,32