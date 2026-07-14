La Corte di appello di Bologna è stata chiamata a pronunciarsi in un caso di licenziamento di un dipendente per (asserita) sussistenza di una giusta causa di recesso, consistente nel perseverare di reiterati e gravissimi episodi di molestie sul luogo di lavoro in danno di un collega, motivati dal presunto orientamento sessuale di quest’ultimo.
In particolare, il datore di lavoro, dopo avere ricevuto una segnalazione al riguardo, si era attivato con le necessarie verifiche all’esito delle quali era...