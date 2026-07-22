Il presente contributo è tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoro
La circolare n. 74/2026 dell’Inps non introduce una nuova disciplina sul lavoro carcerario e Naspi, ma assume un’importanza pratica significativa perché uniforma l’azione amministrativa agli orientamenti ormai consolidati della Corte di cassazione
Il lavoro svolto in carcere è sempre meno un rapporto ’speciale’ e sempre più un ordinario rapporto di lavoro subordinato. L’ultimo tassello di questo percorso arriva dall’INPS che, con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, recepisce la giurisprudenza...