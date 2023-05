Nel modello Irap distaccati gestiti in base al contratto di Barbara Massara e Stefano Sirocchi









Nel modello Irap 2023, la deduzione del costo del lavoratore dipendente a tempo indeterminato è integralmente esposta in un unico rigo senza ulteriori distinzioni. Al contrario, per i lavoratori a tempo determinato la deduzione spettante è esposta distinguendo la quota relativa ai contributi Inail (riconosciuta per tutti i contratti a termine), quella forfettaria di 1.850 euro (per un massimo di cinque dipendenti nelle aziende con valore della produzione fino a 400mila euro) e il costo complessivo...