Rispetto al quadro articolato della logistica, la proposta del Cnel ha l’obiettivo di rendere la filiera conoscibile attraverso una infrastruttura informativa istituzionale, fondata sull’interoperabilità delle banche dati già esistenti. Flussi uniemens, informazioni Inail, dati fiscali, risultanze ispettive, contratto collettivo applicato, struttura organizzativa e certificazioni dell’impresa dovrebbero concorrere a delineare un quadro sostanziale dell’affidabilità degli operatori.
Il passaggio da...