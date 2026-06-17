Trova il suo assetto regolatorio definitivo (o quasi) la revisione tariffaria dei premi assicurativi autorizzata, con effetti dal 1° gennaio 2026, dal decreto Sicurezza sul lavoro (articolo 1, comma 1, decreto legge 159/2025). La riforma è stata approvata dal decreto Lavoro-Economia del 2 aprile 2026, che ha confermato quanto in precedenza deciso dal Cda dell’Inail (deliberazione 146/2025, rettificata da delibera 185/2025).
A essere oggetto di modifica sono, in particolare, le modalità per l’applicazione...