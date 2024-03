Nelle nuove pensioni permangono i divari di genere

La differenza di genere nelle pensioni è la più triste delle differenze retributive tra uomini e donne perché quando si manifesta è troppo tardi per rimediare. I dati Inps sui flussi di pensionamento confermano anche per le nuove pensioni una differenza di più di 400 euro al mese, pari al 30,4% (1.366 per gli uomini, 950 per le donne). Il gender gap nelle nuove pensioni resta dunque invariato rispetto a quello complessivo, che i dati Eurostat indicano attualmente pari al 30,1% per il nostro Paese...

