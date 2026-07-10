A seguito dell’operatività delle nuove regole sulla previdenza complementare, i datori di lavoro possono regolarizzare i Tfr arretrati dei dipendenti assunti per la prima volta dallo scorso 1° luglio entro il mese successivo a quello di effettuazione della scelta di destinazione del Tfr stesso. Lo precisa l’Inps nel messaggio 2325/2026 con il quale fornisce ulteriori istruzioni per adempiere al rinnovato obbligo contributivo di versamento del trattamento di fine rapporto.
In base alle disposizioni...