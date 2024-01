Nettezza urbana (aziende private e municipalizzate)

Le parti sociali hanno siglato un accordo relativo al versamento contribuzione a favore dei lavoratori assunti a tempo determinato al Fondo Fasda



In data 30 novembre 2023 tra Utilitalia, Assoambiente, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci Servizi, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel è stato sottoscritto l’accordo integrativo in merito al fondo Fasda.

I contenuti dell’accordo

L’accordo in commento interviene in merito alla modifica delle disposizioni del punto 2, articolo 65 del Ccnl 10 luglio 2016, per le aziende municipalizzate, e dell’articolo 68 del Ccnl del 6 dicembre 2016, per le aziende private, ...