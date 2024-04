Nomadi digitali, i requisiti del visto vanno allineati con il regime impatriati

Il nuovo visto per i nomadi digitali diventa un’opzione particolarmente interessante per i lavoratori che potranno beneficiare del regime fiscale «impatriati» a seguito del trasferimento in Italia. Il Dm 29 febbraio 2024, in vigore dallo scorso 5 aprile, ha stabilito le modalità di ingresso in Italia e di rilascio del permesso di soggiorno per i «nomadi digitali» e i «lavoratori da remoto».

Le definizioni

Le disposizioni si applicano ai cittadini extracomunitari che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata...