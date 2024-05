Non si può ricorrere in giudizio contro il verbale di accertamento dell’Ispettorato

Il verbale di accertamento dell’ispettore del lavoro con obbligazioni contributive non è impugnabile in sede giurisdizionale in quanto si tratta di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. In sintesi, questa è la motivazione con la quale la Corte di appello di Perugia (sentenza del 9 aprile 2024) ha respinto l’appello del titolare di una impresa che si era rivolto alla Corte territoriale per avere ragione in merito a una controversia ...

