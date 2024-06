Premi variabili individuali - Nota introduttiva

Le premialità individuali legate a risultati si stanno diffondendo anche presso lavoratori non apicali affiancando i premi collettivi di risultato

Come è noto agli operatori di impresa, il sistema regolatorio dei rapporti di lavoro è in continua evoluzione, con orientamenti non sempre univoci né facilmente identificabili. È comunque evidente il progressivo affermarsi, ormai da molti anni, di un graduale processo di destrutturazione della normativa lavoristica, divenuta più adattabile per consentire di adeguare i tempi ed i contenuti delle prestazioni alle mutevoli esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori. In parte la contrattazione collettiva...