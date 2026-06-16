È stata aggiornata la procedura di presentazione della domanda di assegno sociale al fine di semplificarla e rafforzare i canali digitali di compilazione autonoma. L’Inps col messaggio 1997/2026 illustra le principali novità che riguardano l’assegno sociale ordinario (categoria 078) con esclusione cioè dell’assegno sociale sostitutivo (categoria 044, spettante in caso di beneficiari di trattamenti di invalidità civile che compiono l’età pensionabile).
L’assegno sociale, lo ricordiamo, spetta a tutti...