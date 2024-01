Nuovi obblighi di formazione dei preposti

I diversi orientamenti degli organi di vigilanza mettono in difficoltà imprese e professionisti sulla gestione dei processi formativi dei preposti in materia di salute e sicurezza del lavoro



Il tema delle nuove regole sulla formazione dei preposti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e, in particolare, della loro entrata in vigore continua a tenere ancora banco in quanto, a quanto sembra, ultimamente stanno affiorando orientamenti interpretativi da parte di alcuni organi di vigilanza che non sono uniformi, mettendo così in seria difficoltà le aziende i professionisti che le assistono su come gestire concretamente i processi formativi riguardanti tali figure, soprattutto per...