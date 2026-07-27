Il D.M. 22 giugno 2026 ridefinisce le violazioni ostative ai benefici normativi e contributivi ex articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Il contributo esamina il mancato richiamo alla sentenza di patteggiamento alla luce della riforma Cartabia, evidenziando come l'efficacia ostativa possa risultare limitata in assenza di pene accessorie. Analizza inoltre la clausola residuale dell'Allegato A, sottolineandone i possibili profili di criticità rispetto ai principi di legalità, determinatezza e prevedibilità.

Il D.M. 22 giugno 2026 ridefinisce il catalogo delle violazioni ostative al godimento dei benefici di cui all'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, ponendo al centro il coordinamento con il patteggiamento nel sistema successivo alla riforma Cartabia e la portata della clausola residuale relativa alle altre violazioni penali in materia di lavoro, con evidenti ricadute sui principi di legalità, determinatezza e prevedibilità, nonché sull'attività di controllo, sul contenzioso e sulla compliance datoriale...

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