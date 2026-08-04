Nella bozza del Decreto legge Pa, è rispuntata la norma che fa decorrere la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro (e non dalla sua cessazione).
L’articolo 10 contenuto nella bozza di Dl, poi ritirato nella versione finale del decreto, riguardava i datori di lavoro del privato con più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nello stesso comune, oppure più di 60 dipendenti complessivamente sul territorio nazionale. È la quinta volta che la maggioranza...