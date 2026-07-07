La nuova impennata dei prezzi dell’energia ha spinto al rialzo l’inflazione, provocando un contraccolpo negativo sui salari reali: si prevede che in Italia diminuiranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027, alla luce dei limitati rinnovi dei contratti collettivi previsti per il prossimo anno e del rallentamento in corso nel mercato del lavoro.

Le previsioni sono contenute nell’employment outlook dell’Ocse che stima per il nostro Paese l’inflazione al 3% nel 2026 e del 2,2% nel...