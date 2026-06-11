Le operazioni di conguaglio derivanti dal modello 730 rappresentano uno degli adempimenti più delicati per il sostituto d’imposta e per gli uffici amministrazione del personale. Attraverso il prospetto di liquidazione 730-4, il datore di lavoro è infatti chiamato a trattenere oppure rimborsare le somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi del dipendente o pensionato. L’attività richiede particolare attenzione sia sotto il profilo operativo sia sotto quello contabile, considerando i termini ...

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