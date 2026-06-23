L’accesso anticipato a pensione con opzione donna non può essere fruito se si sono già raggiunti i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria.

L’ordinanza 20128/2026 della Corte di cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che aveva richiesto il trattamento pensionistico sperimentale con opzione donna (nell’originaria versione introdotta dalla legge 243/2004). La sede Inps competente aveva rigettato la domanda, dal momento che l’assicurata aveva già maturato gli ordinari requisiti...