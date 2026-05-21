01 agostoESATTORIE E TESORERIE
IstitutoQuadri
Riferimenti
Adempimento
Al fine di migliorare la gestione del tempo familiare/personale, si prevede di introdurre, quale strumento per agevolare gli spostamenti dal domicilio alla sede di lavoro, per i lavoratori il cui orario di lavoro si colloca all’interno del nastro orario standard, una flessibilità anticipata in ingresso, le cui fasce orarie saranno definite con Accordo di secondo livello tra le Parti stipulanti.
Le fasce orarie della flessibilità posticipata in ingresso saranno determinate in correlazione alle condizioni organizzative di presidio delle sedi.
Per le lavoratrici/lavoratori in part time l’orario d’ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire della medesima flessibilità stabilita nelle modalità e criteri previsti per i lavoratori a tempo pieno.
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che tale flessibilità rappresenta esclusivamente uno strumento per ridurre le problematiche legate alla mobilità, all’utilizzo del trasporto pubblico e alla viabilità.
Le Parti confermano, altresì, che la flessibilità non può costituire un’anticipazione o posticipazione sistematica dell’orario di lavoro.
Decorrenza dall’1.8.2026.
L'art. 103 Bis (Orario Giornaliero - Flessibilità in ingresso), viene inserito così come di seguito:
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