Ci sono riforme che intervengono sulle norme e riforme che incidono sulla storia delle istituzioni. Quella degli ordinamenti professionali appartiene a questa seconda categoria. Dopo tre lustri dall’ultimo intervento organico, il Parlamento ha avviato un percorso destinato a ridisegnare il ruolo delle professioni regolamentate, adeguandole ai profondi cambiamenti della società, dell’economia e della tecnologia. Non si tratta di una semplice manutenzione legislativa, ma della costruzione di una nuova...

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