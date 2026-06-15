La vicenda processuale

La controversia trae origine dalle dimissioni rassegnate da un lavoratore dipendente entro il primo anno di vita della figlia. Il dipendente aveva fruito del congedo obbligatorio spettante al padre lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, ma aveva lasciato il rapporto senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto.

La società datrice di lavoro aveva conseguentemente trattenuto dalle competenze finali l’indennità sostitutiva del preavviso e aveva...