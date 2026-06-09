Il 7 giugno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96 di attuazione della Direttiva UE 2023/970 del 10 maggio 2023, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione di genere per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso meccanismi trasparenti sin dall'assunzione. Poche ombre e tante luci

Il valore del Decreto Legislativo deve essere apprezzato ripercorrendo necessariamente le ragioni della Direttiva e le sue linee fondamentali. Il tema delle pari opportunità e della promozione della presenza femminile nel mondo del lavoro, attraverso azioni "positive", costituisce uno dei più importanti apporti offerti all'ordinamento interno dalla legislazione e dalla giurisprudenza europea. Il divario retributivo di genere è causato da vari fattori, quali gli stereotipi di genere, il persistere...

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