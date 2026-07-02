La corretta comprensione delle differenze tra i diversi sistemi di partecipazione dei lavoratori all'impresa costituisce un presupposto indispensabile per progettare efficaci politiche e per gestirne correttamente gli adempimenti amministrativi e gli effetti fiscali e contributivi

L'interesse verso i sistemi di partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa - rinvigorito dall'emanazione della L. n. 76/2025 che si pone in stretta relazione con l'attuazione dell'art. 46 per dare concretezza al "diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende" "ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione" con la previsione di forme specifiche di "concertazione" - non...