L’Ispettorato nazionale del lavoro ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale, con pubblicazione del 3 luglio 2026, la nuova sezione dedicata all’istanza di recupero dei crediti della patente a crediti (Pac), corredata del relativo modulo in formato pdf. Si tratta del tassello conclusivo del percorso attuativo dell’istituto previsto dall’articolo 27, comma 5, del Dlgs 81/2008, come riscritto dall’articolo 29 del Dl 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, che demanda al decreto ministeriale...
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