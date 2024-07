Patente a crediti sospesa se nel cantiere c’è un infortunio mortale

Nei cantieri edili in caso di infortunio mortale per “colpa grave” dell’impresa scatterà la sospensione dell’attività fino a 12 mesi. È una delle novità della versione finale del decreto attuativo del ministro del Lavoro, Marina Calderone che introduce dal 1° ottobre la patente a crediti in edilizia, illustrato il 23 luglio alle parti sociali. Dal 1° ottobre imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono averla, mentre sono esclusi coloro che effettuano solo forniture...

